«Мы знаем реакцию коллективного Запада»: в Казани решали, как изменить бизнес-образование

Современные тенденции в бизнес-образовании и его дальнейшее развитие обсудили российские и зарубежные эксперты на конференции в КФУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К числу конкурентных преимуществ Татарстана относится мощный научно-технический потенциал»

Сегодня как никогда актуальна задача подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на международной научно-практической конференции «Современное бизнес-образование: Россия и мир», которая прошла в Казанском федеральном университете (КФУ).

По его словам, в сложных современных условиях Россия «неуклонно следует курсом построения многополярного мира», основанного на принципах суверенного равенства государств, многообразия культур и цивилизаций. «Мы знаем реакцию коллективного Запада», — отметил руководитель республики.

«Несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширять связи с дружественными государствами, в том числе в научно-образовательной сфере», — добавил он.

Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан, как один из ведущих экономических центров страны, не первый раз становится площадкой для экспертных дискуссий, посвященных вопросам бизнес-образования. Встреча в подобном формате проходила в 2018 году, но «в совершенно других геополитических условиях».

Рустам Минниханов: «Несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширять связи с дружественными государствами, в том числе в научно-образовательной сфере» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наряду с развитой производственной базой к числу конкурентных преимуществ Татарстана относится его мощный научно-технический потенциал. Образовательные и исследовательские организации Татарстана вовлечены в реализацию всех ключевых мероприятий национального проекта “Наука и университеты” и смежных стратегических инициатив», – подчеркнул Раис РТ.

Пять вузов в республике являются участниками программы «Приоритет 2030», три университета выиграли право на создание передовых инженерных школ. А для ускорения процессов коммерциализации научно-технических разработок на базе КФУ создана республиканская стартап-студия, поделился он.

По мнению Минниханова, о востребованности бизнес-компетенций в молодежной среде Татарстана свидетельствует тот факт, что по количеству заявок, поданных на всероссийский конкурс «Студенческий стартап», республика заняла первое место, опередив Москву и Санкт-Петербург.

Сергей Мясоедов: «Российское бизнес-образование должно больше внимания уделять развитию промышленности, логистических поставок, складских хозяйств» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно пересмотреть нашу образовательную систему и возродить добрые традиции»

С учетом новых вызовов бизнес-образование России «сделало разворот на Восток», отметил президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов. «На место моноцентрической модели мироустройства, где одна группа стран была всегда права, а другая – виновата, заступает новая концепция глобального мира. Вашингтонский консенсус уже не является универсальным методом развития всех и вся. И задача российского бизнес-образования – встроиться в эту концепцию нового мира, который более справедливый, добрый, ориентированный на будущее. Это мир разных моделей развития и равных возможностей, равноправия участников», – сказал он.

В связи с этим, по мнению докладчика, появились новые задачи. Во-первых, бизнес-образование России должно помочь стране и бизнесу войти в новую экономику многополярного мира, обрести технологический и кадровый суверенитет. Во-вторых, необходимо помочь бизнесу переориентироваться с Запада на Восток, уточнил президент ассоциации.

«Параллельно в новых условиях должны постараться сделать российское бизнес-образование узнаваемым и общепризнанным как на национальном, так и на международном уровне. Сделать наше бизнес-образование мировым брендом из постоянного ученика, которым мы были на протяжении десятилетий», – убежден он.

Кроме того, нужно сформировать национальную модель оценки качества бизнес-образования, систему государственной и независимой аккредитации программ. Необходимо также рассмотреть возможность разработки с дружественными странами системы оценки качества, предложил Мясоедов.

«Российское бизнес-образование должно больше внимания уделять развитию промышленности, логистических поставок, складских хозяйств. И через это выйти на повышение производительности труда в нашей экономике. Мы должны сделать фокус на разработку образовательных стандартов дополнительного профессионального образования и управленческих профстандартов. Нужно пересмотреть нашу образовательную систему и возродить добрые традиции, которые существовали в прошлом», – подчеркнул докладчик.

Алсу Ахметшина: «Первый тренд – расширение запроса на свежие идеи, проекты и новации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Человек, окончивший инженерный вуз, не должен называться инженером»

Директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина назвала шесть ключевых трендов, раскрывающих особенности современного бизнес-образования. «Первый тренд – расширение запроса на свежие идеи, проекты и новации. Второй – поворот к российским кейсам. Третий – расширение географии сотрудничества с новыми зарубежными партнерами. Четвертый – сохранение трендов на цифровую трансформацию», – перечислила она.

Пятый тренд, по ее мнению, подразумевает новые подходы и эффективные решения для устойчивого развития, а шестой – «вхождение молодого поколения в образовательный процесс бизнес-школ». «Одним из наиболее острых вопросов, на который должны ответить бизнес-школы, является вопрос соответствия программ изменяющимся реалиям бизнеса», – заметила Ахметшина.

Академик Российской академии наук Абел Аганбегян добавил, что главное богатство России состоит не в природных ресурсах и не в огромной территории, а в «высоком интеллектуальном образовательном уровне трудоспособного населения». В международных рейтингах по уровню образования Россия из 191 страны занимает 29 место, что выше позиции Франции, Италии, Китая и других государств. «По доле образования в ВВП Россия опережает девять развитых стран и большую часть постсоциалистических. У нас есть база, нужно просто сорганизоваться», – подчеркнул спикер.

В конференции приняли участие руководители российских и зарубежных бизнес-школ и компаний, отечественные и международные эксперты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В качестве новшества академик предложил ввести для студентов обязательные две-три стажировки во время обучения и только после их прохождения выдавать диплом. Если у обучающегося есть знания, то он легко пройдет стажировку и быстрее приобретет опыт, пояснил свою позицию Аганбегян.

«Человек, окончивший инженерный вуз, не должен называться инженером. Человек, окончивший медицинский вуз, не должен называться врачом. Он может быть помощником врача, и только после ряда лет опытные врачи должны его допускать к профессии. То же самое с инженерами, преподавателями. Должны быть стажировки, лицензирование», – убежден он.

Опытом подготовки управленческого персонала поделился гендиректор ООО «ТаграС-Холдинг» Ленар Назипов. «Как показывает практика, работодатели, которые ориентируются только на уровень зарплаты, фактически сразу терпят неудачу. Потому что сотрудники, получив очередной прирост, на некоторое время показывают позитивную тенденцию, а после этого привыкают и хотят еще больше заработную плату», – отметил он.

Поэтому в компании применяют свой метод мотивации, который связан с получением за счет работодателя хорошего бизнес-образования. «Все выпускники программ бизнес-образования включены в кадровый резерв холдинга. На сегодня более 30% выпускников добились существенного роста в карьере», – сказал Назипов.

В конференции приняли участие руководители российских и зарубежных бизнес-школ и компаний, отечественные и международные эксперты, представители органов государственного управления Татарстана. Зарубежные партнеры представлены такими странами, как Иран, Малайзия, Китай, ОАЭ, Оман, Индия, Бангладеш, Южная Корея, Сербия, Узбекистан, Беларусь, Замбия.