«Сделано с душой»: Иван Гущин осмотрел святыни Болгара в канун 1100-летия принятия ислама

Председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин проинспектировал ход ремонтных работ, которые проводились на объектах ЮНЕСКО, расположенных на территории Болгарского городища. Работы были организованы по поручению Президента Татарстан Рустама Минниханова в преддверии торжеств по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Во время поездки в Болгар, Иван Гущин в сопровождении главы Спасского района Фаргата Мухаметова осмотрел 11 объектов культурного наследия, которые будут занимать центральное место в дни торжеств 20 и 21 мая 2022 года.

Представитель подрядной организации рассказал, что в центральной части Болгарского городища в преддверии праздника привели в порядок пешеходные дорожки, установили дополнительное освещение, а возле музея Болгарской цивилизации сделали водоотведение и благоустройство склона. На комплексе Соборной мечети выполнена восстановительная обмазка, привели в порядок отмостку. Древние стены обработали специальным камнеукрепляющим раствором.

В Успенской церкви, построенной в XVII – XVIII веках сделан косметический ремонт интерьеров и покраска здания. Иван Гущин обратил внимание, что в стенах храма периодически возникают трещины, поэтому в будущем необходимо сделать укрепление фундамента.

Представители подрядной организации также рассказали о работах, проведенных в «Ханской усыпальнице», «Черной палате» и на других знаковых объектах Болгарского городища.

Руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия указал на некоторые недочеты в работе, но в целом восстановительные мероприятия оценил высоко. «Работа проведена достойно, сделано с душой», — сказал он.

Комментируя итоги поездки в Болгар, Иван Гущин отметил, что комплекс древних памятников в целом готов к проведению торжественных мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Можно заверить, что все готово к встрече многочисленных гостей республики. Подрядной организацией наводится последний лоск. В ходе визита мы также обсудили с руководством района и музея заповедника ближайшие планы по развитию территории и проведению ремонтных и реставрационных работ на других объектах, входящих в состав музея», — прокомментировал Иван Гущин.