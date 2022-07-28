«Сделали на совесть»: в Кировском районе завершили благоустройство двора на Ягодинской

Фото: Надежда Мещерякова / «Татар-информ»

В Казани сдана первая в этом году комплексно благоустроенная по программе «Наш двор» дворовая территория у домов №35 и 37 по улице Ягодинская. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин признался, что не узнал ранее запущенный участок Кировского района города.

«Я хорошо помню 2005 год, когда мы приехали на улицу Шоссейная и зашли в подъезды Кировского района. После увиденного на мои плечи как будто упала бетонная плита: из пяти этажей на трех не было дверей, даже на петлях. Висели только занавески. Тогда мне было тяжело представить, что найдутся ресурсы, которые смогут изменить жизнь людей», — пояснил мэр.

Отныне жильцы двух соседних домов не боятся за свою безопасность: во дворе на Ягодинской заменили асфальтовое покрытие, проложили новые пешеходные дорожки и установили фонари. Приятным бонусом стало увеличение количества парковочных мест с 31 до 45. Заместитель директора управляющей компании «Заречье» Фуат Рашидов уточнил, что перед началом строительных работ были учтены пожелания каждого жильца.

«Вы видите результат совместных усилий — жильцы принимали участие в каждом шаге преображения их двора. Мы полностью отремонтировали наружную отделку первых этажей домов, установили многофункциональные домофоны и металлические двери», — прокомментировал достигнутый результат собеседник «Татар-информа».

Особое внимание строители уделили оформлению внешнего вида домов, тематика муралов связана с историей местности. Двор расположен на территории ранее существовавшей Ягодной слободы. В 1949 году топоним перестал официально употребляться из-за слияния слободы с общим городским массивом, однако простонародное название «Ягодка» до сих пор используется жителями.

Фото: © Надежда Мещерякова / «Татар-информ»

Ранее фасад 37-го дома украшал рисунок, выложенный кирпичной кладкой. Теперь здесь красуется граффити, на котором изображены играющие дети среди цветов и ягод. Кроме того, изображения ягод можно встретить на всей территории двора — они украшают фасады обоих домов.

«Расположенный в 37-м доме реабилитационный центр для детей также помог определиться с конечной тематикой. Работали около двух недель и в жару, и в дождь. Но результат того стоил», — заметил художник Никита Маркин.

Теперь новая детская площадка наконец перестала пустовать. Молодая мама Наргиза Хамидуллина утверждает, что теперь в их дворе как никогда много детей.

«Раньше двор был в плачевном состоянии. Тут была всего одна полуживая горка, качели и песочница, а все пространство занимали гаражи. Жильцы пошли навстречу, выкупили даже кадастровые гаражи, и вместо них появилось просторное место для детей со спортивным инвентарем. Сделали на совесть», — пояснила жительница 37-го дома.

За два года по инициированной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым программе «Наш двор» благоустроено 460 объектов (890 дворов). Условия проживания улучшились у более чем 200 тыс. казанцев. В 2022 году еще 466 дворов, где проживают около 100 тыс. человек, получат вторую жизнь.