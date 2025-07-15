news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 июля 2025 08:24

«Сделай хет-трик и все закончится» - Овечкин о сообщении от Гретцки незадолго до рекорда

Читайте нас в
Телеграм
«Сделай хет-трик и все закончится» - Овечкин о сообщении от Гретцки незадолго до рекорда
Фото: ak-bars.ru

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» рассказал, какое сообщение получил от Уэйна Гретцки незадолго до установления нового снайперского рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Перед матчем еще с «Чикаго» Гретцки мне написал: «Сделай хет‑трик, и всё закончится». С «Чикаго» я забросил две шайбы. Тогда он мне написал: «Хотя бы не в Виннипеге», – сказал Овечкин.

На данный момент у российского нападающего «Вашингтона» 897 шайб. 6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

#Александр Овечкин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

14 июля 2025
«Родной – он один. Не выбирается, не меняется»: почему эксперты против изменений ФГОС

«Родной – он один. Не выбирается, не меняется»: почему эксперты против изменений ФГОС

14 июля 2025