«Сделай хет-трик и все закончится» - Овечкин о сообщении от Гретцки незадолго до рекорда

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Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» рассказал, какое сообщение получил от Уэйна Гретцки незадолго до установления нового снайперского рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Перед матчем еще с «Чикаго» Гретцки мне написал: «Сделай хет‑трик, и всё закончится». С «Чикаго» я забросил две шайбы. Тогда он мне написал: «Хотя бы не в Виннипеге», – сказал Овечкин.

На данный момент у российского нападающего «Вашингтона» 897 шайб. 6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».