«Сделай всем одолжение»: венгерский аналитик призвал Каллас уйти в отставку
Ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатической службы Европейского союза Каю Каллас покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
Кошкович в соцсети написал, что Каллас должна сделать «всем одолжение» и уйти в отставку.
Ранее глава евродипломатии рекомендовала США решать вопросы о пошлинах на страны НАТО за Гренландию внутри альянса и не отвлекаться на конфликт на Украине.