Политика 18 января 2026 13:35

«Сделай всем одолжение»: венгерский аналитик призвал Каллас уйти в отставку

Ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатической службы Европейского союза Каю Каллас покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Кошкович в соцсети написал, что Каллас должна сделать «всем одолжение» и уйти в отставку.

Ранее глава евродипломатии рекомендовала США решать вопросы о пошлинах на страны НАТО за Гренландию внутри альянса и не отвлекаться на конфликт на Украине.

#евросоюз #Венгрия
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026