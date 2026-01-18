«Сделай всем одолжение»: венгерский аналитик призвал Каллас уйти в отставку

Ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатической службы Европейского союза Каю Каллас покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Кошкович в соцсети написал, что Каллас должна сделать «всем одолжение» и уйти в отставку.

Ранее глава евродипломатии рекомендовала США решать вопросы о пошлинах на страны НАТО за Гренландию внутри альянса и не отвлекаться на конфликт на Украине.