«В понятной и доступной форме»: депутаты обяжут госорганы общаться с людьми в соцсетях
Новых членов Общественной палаты РТ избрали сегодня на сессии депутаты Госсовета Татарстана. Также был рассмотрен ряд важных законопроектов – о повышении открытости органов власти и ограничении розничного оборота этилового спирта. Подробнее – в материале «Татар-информа».
«Прошу депутатов, всех неравнодушных граждан и далее продолжить оказывать помощь нашим землякам»
Перед началом заседания с информацией об организации гуманитарных миссий в Лисичанск и новые территории России выступил председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов.
«Мы вчера вернулись с гуманитарной миссией из зоны специальной военной операции. Мы отвезли предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания длительного хранения. Также в этот раз нам удалось приобрести две автомашины – УАЗ (“буханка”) и ВАЗ-2121. Мы их доставили на передовую нашим бойцам. Нашу гуманитарную помощь встретил и принял наш земляк, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев», – сказал Хуснутдинов.
Депутатам показали видеообращение от Шарафеева, которое он записал, находясь в зоне спецоперации.
«Уважаемые Рустам Нургалиевич, Фарид Хайруллович, уважаемые депутаты! Я рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Выражаю искренние слова благодарности Президенту нашей республики за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения. Вместе мы сделаем всё, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше и мы все вместе отметили нашу общую победу», – сказал Шарафиев.
В ответ на это видеообращение Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил депутата, который «добровольно откликнулся, по зову сердца находится сейчас там, принимает активное участие в боевых действиях». Руководитель парламента подчеркнул, что при поддержке Рустама Минниханова, глав районов и городов средства первой необходимости доставляют татарстанцам, находящимся в опасных условиях на Донбассе.
«Хочу выразить благодарность депутатам Госсовета Альберту Мухаметшину, Алсу Набиевой, Камилю Нугаеву, Динару Бариеву, которые несколько раз побывали там. Такую высокую благородную миссию выполняют. Прошу депутатов Госсовета, всех неравнодушных граждан и далее продолжить оказывать помощь нашим землякам, мобилизованным от Татарстана, членам их семей, жителям новых субъектов России», – резюмировал Фарид Мухаметшин.
Депутаты утвердили членов Общественной палаты РТ
В начале сессии депутаты рассмотрели кандидатуры 20 человек в новый состав Общественной палаты республики. Полномочия ранее избранных членов истекают в ближайшее время.
Руководитель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин напомнил, что в соответствии с законом одна треть состава Общественной палаты – 20 человек – утверждается Президентом Татарстана по представлению общественных объединений. Другая треть состава Общественной палаты, так же 20 человек, утверждается Госсоветом РТ по представлению некоммерческих организаций. Оставшуюся треть в 20 человек избирают сами члены Общественной палаты РТ из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
При определении кандидатур депутаты использовали процедуру рейтингового голосования. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил избранных членов Общественной палаты по именам, а также поздравил их с утверждением и пожелал им активной и успешной общественной деятельности. «Желаю быть активными во всех сферах жизнедеятельности в вопросах, рассматриваемых в Общественной палате РТ», – сказал он.
Госорганы обяжут создавать страницы в соцсетях
Еще одним важным вопросом стало рассмотрение законопроекта, который предписывает государственным органам Татарстана и подведомственным учреждениям создавать страницы в соцсетях для размещения информации о своей деятельности. Законодательную инициативу представил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
«Законопроект направлен на повышение открытости функционирования государственных органов республики, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также обеспечение возможности получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации об их деятельности», — рассказал министр.
Спикер напомнил, что с 2009 года действует официальный портал Татарстана, в который входят сайты Президента Татарстана, Госсовета РТ, Правительства, исполкомов и органов местного самоуправления республики. В 2022 году сайт посетили более 80 млн раз.
При этом, по словам министра, в современных условиях наличие лишь одного сайта организации оказывается недостаточным, среди граждан становятся более популярными соцсети.
По распоряжению Правительства России в качестве соцсетей для создания страниц определены «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам Хайруллина, на сегодняшний день более 5,5 тыс. организаций уже создали свои страницы в социальных сетях.
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Также депутаты Госсовета РТ приняли решение направить в Госдуму РФ законодательную инициативу в части ужесточения наказания физлиц за незаконную розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Депутаты разработали федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
«Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования алкогольного рынка, является одной из основных целей госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», – сказал зампредседателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.
В настоящее время административная и уголовная ответственности для физлиц установлены только при реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ответственность за реализацию этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена. Вместе с тем вред жизни и здоровью в случае употребления данной продукции может быть нанесен колоссальный.
Законопроектом предлагается установить ответственность физических лиц, за исключением должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица, за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции.
При этом в документе указана непищевая продукция, реализация которой выводится за рамки законопроекта. Речь идет о духах, туалетной воде, одеколонах объемом до 150 мл, средствах для ухода за кожей – до 250 мл, спиртосодержащей непищевой продукции в металлической аэрозольной упаковке емкостью не более 450 мл.
В этом году зарегистрировано 81 преступление, связанное с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и 315 правонарушений, из оборота изъято свыше 214,5 тыс. литра нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Александр Чубаров сообщил, что на законопроект получено положительное заключение Совета законодателей Государственной Думы и правового управления Государственного Совета. Представлять законодательную инициативу в нижней палате российского парламента поручено депутату Госдумы РФ Айрату Фаррахову.