«В понятной и доступной форме»: депутаты обяжут госорганы общаться с людьми в соцсетях

Новых членов Общественной палаты РТ избрали сегодня на сессии депутаты Госсовета Татарстана. Также был рассмотрен ряд важных законопроектов – о повышении открытости органов власти и ограничении розничного оборота этилового спирта. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Фархат Хуснутдинов: «В этот раз нам удалось приобрести две автомашины – УАЗ (“буханка”) и ВАЗ-2121. Мы их доставили на передовую нашим бойцам»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прошу депутатов, всех неравнодушных граждан и далее продолжить оказывать помощь нашим землякам»

Перед началом заседания с информацией об организации гуманитарных миссий в Лисичанск и новые территории России выступил председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов.

«Мы вчера вернулись с гуманитарной миссией из зоны специальной военной операции. Мы отвезли предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания длительного хранения. Также в этот раз нам удалось приобрести две автомашины – УАЗ (“буханка”) и ВАЗ-2121. Мы их доставили на передовую нашим бойцам. Нашу гуманитарную помощь встретил и принял наш земляк, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев», – сказал Хуснутдинов.

Депутатам показали видеообращение от Шарафеева, которое он записал, находясь в зоне спецоперации.

Эдуард Шарафиев выразил слова благодарности Президенту республики за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных Фото: t.me/EduardSharafiev

«Уважаемые Рустам Нургалиевич, Фарид Хайруллович, уважаемые депутаты! Я рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Выражаю искренние слова благодарности Президенту нашей республики за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения. Вместе мы сделаем всё, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше и мы все вместе отметили нашу общую победу», – сказал Шарафиев.

В ответ на это видеообращение Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил депутата, который «добровольно откликнулся, по зову сердца находится сейчас там, принимает активное участие в боевых действиях». Руководитель парламента подчеркнул, что при поддержке Рустама Минниханова, глав районов и городов средства первой необходимости доставляют татарстанцам, находящимся в опасных условиях на Донбассе.

Фарид Мухаметшин поблагодарил депутата, который добровольно откликнулся, по зову сердца находится сейчас там, принимает активное участие в боевых действиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу выразить благодарность депутатам Госсовета Альберту Мухаметшину, Алсу Набиевой, Камилю Нугаеву, Динару Бариеву, которые несколько раз побывали там. Такую высокую благородную миссию выполняют. Прошу депутатов Госсовета, всех неравнодушных граждан и далее продолжить оказывать помощь нашим землякам, мобилизованным от Татарстана, членам их семей, жителям новых субъектов России», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

Депутаты утвердили членов Общественной палаты РТ

В начале сессии депутаты рассмотрели кандидатуры 20 человек в новый состав Общественной палаты республики. Полномочия ранее избранных членов истекают в ближайшее время.

Руководитель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин напомнил, что в соответствии с законом одна треть состава Общественной палаты – 20 че­ловек – утверждается Президентом Татарстана по представлению общественных объединений. Другая треть состава Общественной палаты, так же 20 человек, утверждается Госсоветом РТ по представлению некоммерческих организаций. Оставшуюся треть в 20 человек избирают сами члены Общественной палаты РТ из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Шакир Ягудин напомнил, что в соответствии с законом одна треть состава Общественной палаты – 20 че­ловек – утверждается Президентом Татарстана по представлению общественных объединений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При определении кандидатур депутаты использовали процедуру рейтингового голосования. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил избранных членов Общественной палаты по именам, а также поздравил их с утверждением и пожелал им активной и успешной общественной деятельности. «Желаю быть активными во всех сферах жизнедеятельности в вопросах, рассматриваемых в Общественной палате РТ», – сказал он.

Госорганы обяжут создавать страницы в соцсетях

Еще одним важным вопросом стало рассмотрение законопроекта, который предписывает государственным органам Татарстана и подведомственным учреждениям создавать страницы в соцсетях для размещения информации о своей деятельности. Законодательную инициативу представил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Законопроект направлен на повышение открытости функционирования государственных органов республики, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также обеспечение возможности получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации об их деятельности», — рассказал министр.

По словам Айрата Хайруллина, в современных условиях наличие лишь одного сайта организации оказывается недостаточным, среди граждан становятся более популярными соцсети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер напомнил, что с 2009 года действует официальный портал Татарстана, в который входят сайты Президента Татарстана, Госсовета РТ, Правительства, исполкомов и органов местного самоуправления республики. В 2022 году сайт посетили более 80 млн раз.

При этом, по словам министра, в современных условиях наличие лишь одного сайта организации оказывается недостаточным, среди граждан становятся более популярными соцсети.

По распоряжению Правительства России в качестве соцсетей для создания страниц определены «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам Хайруллина, на сегодняшний день более 5,5 тыс. организаций уже создали свои страницы в социальных сетях.

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Также депутаты Госсовета РТ приняли решение направить в Госдуму РФ законодательную инициативу в части ужесточения наказания физлиц за незаконную розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Депутаты разработали федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования алкогольного рынка, является одной из основных целей госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», – сказал зампредседателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Александр Чубаров сообщил, что на законопроект получено положительное заключение Совета законодателей Государственной Думы и правового управления Государственного Совета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В настоящее время административная и уголовная ответственности для физлиц установлены только при реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ответственность за реализацию этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена. Вместе с тем вред жизни и здоровью в случае употребления данной продукции может быть нанесен колоссальный.

Законопроектом предлагается установить ответственность физических лиц, за исключением должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица, за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции.

При этом в документе указана непищевая продукция, реализация которой выводится за рамки законопроекта. Речь идет о духах, туалетной воде, одеколонах объемом до 150 мл, средствах для ухода за кожей – до 250 мл, спиртосодержащей непищевой продукции в металлической аэрозольной упаковке емкостью не более 450 мл.

В этом году зарегистрировано 81 преступление, связанное с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и 315 правонарушений, из оборота изъято свыше 214,5 тыс. литра нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Александр Чубаров сообщил, что на законопроект получено положительное заключение Совета законодателей Государственной Думы и правового управления Государственного Совета. Представлять законодательную инициативу в нижней палате российского парламента поручено депутату Госдумы РФ Айрату Фаррахову.