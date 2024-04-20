«Сделаем минус 1-й этаж»: Валерий Сорокин музеефицирует постройки XV-XVI веков у Кремля

В 2021 году недалеко от Казанского Кремля археологи обнаружили фактически часть целого старинного городского квартала Фото предоставлено Андреем Старковым

«Мы решили сохранить этот уникальный раскоп и сделать в музее минус первый этаж»

Как сообщал ранее «Татар-информ», в 2021 году недалеко от Казанского Кремля, по соседству с действующим Музеем Казанской иконы, при обследовании перед застройкой археологи обнаружили фактически часть целого старинного городского квартала. На глубине 5,5-6 метров!

На глубине 5,5-6 метров хорошо сохранились хозяйственные срубы по типу погребов и бытовые ямы от эпохи Золотой Орды Фото предоставлено Андреем Старковым

Здесь хорошо сохранились хозяйственные срубы по типу погребов и бытовые ямы от эпохи Золотой Орды и средневекового Казанского посада до культурных напластований наших дней. Также были найдены горсти медных и серебряных монет, боевые ядра, наконечники стрел и старинная лодка-долбленка, смастеренная из цельного ствола дерева.

«Уже писали о нас, что было найдено несколько тысяч артефактов непосредственно казанской жизни, поскольку, вы сами понимаете, это самая ближайшая точка к Кремлю – она находится за городом по меркам тех веков (за стенами Кремля, – прим. Т-и). Там было все: и торговля, и война, и дорога – много исторических вещей.

Одна из удивительных удач среди артефактов, найденных при раскопках, – сохранившаяся до наших дней часть лодки-долбленки Фото предоставлено Андреем Старковым

Стало понятно: если мы зароем обратно такой уникальный раскоп под Кремлем, в ближайшие 200-300 лет копать тут никто не будет. Мы решили, что сохраним его и сделаем минус первый этаж, где дадим возможность жителям и гостям города окунуться в XV-XVI века. Сейчас ученые фотографируют наш объект – все по правилам большой науки делают, с фиксацией, с геопозицией», – рассказал Валерий Сорокин на вернисаже к 10-летию Института археологии имени Халикова.

Старинная лодка из цельного дерева и гидрогель

Одна из удивительных удач среди артефактов, найденных при раскопках, – сохранившаяся до наших дней часть лодки-долбленки. Сейчас она хранится в специфичных условиях в пропиточной ванночке Института археологии имени Халикова. Дошла до наших дней через пять веков эта лодка благодаря тому, что находилась в так называемом мокром грунте. Влажность мешала процессам быстрого разрушения древесины.

Спустя три года после обнаружения археологами лодку впервые, и всего на один день, показали общественности Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

После того как лодку нашли, главная задача археологов – не иссушить ее, чтобы находка просто не рассыпалась. Спустя три года после обнаружения археологами лодку впервые, и всего на один день, показали общественности – разместив ее в экспозиции к юбилею Института археологии имени Халикова.

«Экспозиционное пространство имеет 60-65% влажности, а для лодки нужно 80-85%. Высушивать лодку ни в коем случае нельзя, поэтому она выставляется с гидрогелем. И ей остро необходима консервация. Любая реставрация – это замедление процесса деградации. Целая команда занимается реставрацией лодки», – рассказала «Татар-информу» старший научный сотрудник Института археологии имени Халикова Лина Богатова.

Задачи воссоздать лодку-долбленку до полноценного судна, подчеркнула она, нет. Главное – сохранить то, что нашли. Консервация, по ее словам, займет не менее двух лет. Лодку заполнят специальным веществом-консервантом, который изнутри соединит структуру древесины. Когда волокна застынут, ученые, наконец, смогут определить породу дерева, из которого сделана лодка.

Высушивать лодку ни в коем случае нельзя, поэтому она выставляется с гидрогелем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вместо воссоздания целого облика предмета в современной реставрации предпочитают делать реконструкцию, потому что на данный момент имеется определенный уровень научного познания. Мы надеемся, что увидим, как он растет. Сохранив объект сейчас, мы сможем в дальнейшем что-то исследовать новыми методами и найти что-то еще более интересное. А эта лодка после консервации и исследований сможет стать экспонатом в музее на постоянной основе», – пояснила Богатова.

Опрокинуть тезис «Казань – город на один день»

Не только минус первый этаж, но и все новое здание на месте раскопа на ул. Батурина будет полностью музейным. Сорокин планирует открыть здесь второй частный музей, также под свою иконографическую коллекцию. Согласно появившимся летом прошлого года рендерам, он будет построен в стиле псковских зодчих времен Ивана Грозного.

Коллекционер подчеркнул, что продолжает сотрудничество с археологами, помогая, например, с реставрацией найденного материала. А потому не стал скрывать он свой интерес, надеется, что какие-то из найденных артефактов ученые разрешат разместить в экспозиции нового музея.

Все новое здание на месте раскопа на ул. Батурина будет полностью музейным. Валерий Сорокин планирует открыть здесь второй частный музей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Какое-то время назад и от самих казанцев, и от гостей города приходилось слышать мнение: “Что у вас в Казани смотреть? Один Кремль – одного дня хватит”. Мне достаточно обидна такая речь. Надеюсь, и этот музей (Манеж, где проходит выставка «В поисках невыдуманных царств…» – прим. Т-и), и многие другие музеи опрокинут этот тезис, что Казань – это поездка на один день. Заинтересованный турист, а такой есть, тем более что сейчас появляется больше событий, – он обязательно найдет, зачем вернуться в Казань. А это все (археологические находки, – прим. Т-и) должно быть в открытом широком доступе», – выразил уверенность Сорокин.