«Сделаем большой рывок в ближайшие 3-5 лет»: автобусный марафон приехал в Менделеевск

Сегодня автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» посетил Менделеевск. По этому случаю в ДК им.С.Гассара прошло пленарное заседание, на котором менделеевцам рассказали о достижениях страны, республики и района.

Спикерами мероприятия стали председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, депутат Госсовета, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, заместитель руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Альфир Идиятуллин, глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Модератором встречи выступила пресс-секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Субаева.

Также в мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты.

В фойе Дворца культуры была представлена фотовыставка, которая знакомила гостей с главными достижениями Татарстана.

«Важно понимать, что национальные проекты — это то, что действительно стоит в приоритете развития нашей страны», — сказал Айрат Зарипов.

В Менделеевском районе впервые за многие годы наблюдается прирост населения — по итогам 2023 года этот показатель составил 30 600 человек. Это стало возможным за счет приезжих из других регионов, что, в свою очередь, говорит о росте привлекательности района с точки зрения работы и проживания. Так, среднемесячная зарплата по району увеличилась на 26% и составила 62 900 рублей. Уровень безработицы, напротив, рекордно низок — всего 0,11%. Объём валового территориального продукта в 2023 году составил почти 30 млрд рублей.

В Менделеевском районе зарегистрировано 789 субъектов малого и среднего предпринимательства. Районный совет по развитию предпринимательства и инвестициям района признан лучшим в Татарстане. Основной точкой роста развития предпринимательства является территория опережающего развития «Менделеевск».

Резиденты — 18 компаний с объёмом инвестиций 3,8 млрд рублей, создано около 500 рабочих мест. В общей сложности резидентами ТОР вложено уже более 1,6 млрд рублей и создано 184 рабочих места. ВЭБ.РФ в этом году профинансирует строительство инфраструктуры к промпарку «Менделеевск 2.0». Будет построена необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, к которой подключатся как минимум 7 новых разноотраслевых производств. Общая стоимость объекта составит свыше 870 млн рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 1 млрд рублей. В 2024 году планируется довести его до 1,5 млрд рублей. В селе Тойгузино по республиканской программе построили сельский магазин. В планах — возвести такую же торговую точку в селе Тураево. В районе действуют 56 КФХ и 7 сельхозкомпаний. В 2023 году построено 3 мини-фермы, всего их в районе 22. Татарско-Челнинское сельское поселение в 2023 году удостоилось второго места во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Размер премии составил 12,75 млн рублей. Средства направят на благоустройство сельского поселения.

В 2023 году на развитие, ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий выделена сумма в 270 млн рублей. Отремонтированы 12 дорог и проездов, 8 улиц в четырёх населенных пунктах. Ведётся расширение до 4 полос федтрассы М7 от Менделеевска до границы с Удмуртией. Реконструирован мост через приток реки Яблочко в деревне Абалачи.

За 4 года реализации программы «Наш двор» отремонтировано 66 дворовых территорий — это 90% от общего количества. В 2023 году отремонтировали 5 дворов, в этом году обновят еще 9. Таким образом, в программе задействуют 100% дворов района. Также выполнен капремонт в 10 домах за 50,8 млн рублей. На 2024 год запланированы работы в 10 многоквартирных домах за 74 млн рублей. Ввод жилья составил 10,5 тыс. кв. метров. В 2024 году планируется ввести не менее 15 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2 комбинированных арендных дома на 120 квартир.

На базе кинотеатра «Юность» создадут семейный центр отдыха и развития. В этом году приступают к его ремонту. В Менделеевске открыли театр юного зрителя «Этюд». После капремонта здесь появились театральный зал, кабинеты, мастерские, благоустроена прилегающая территория. Отремонтировано здание военного комиссариата. Оно было построено в 1958 году и до последнего времени не обновлялось.

В рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы 3 школьные столовые и кабинет «Точка роста». При поддержке республики и «Аммония» капитально отремонтировали и оснастили школу №3. Здесь открыли первый химлицей «Потомки Менделеева» на тысячу учащихся. Также появилась первая в районе татарская гимназия «Мирас».

В гимназии обучаются 170 детей. Дети погружаются в национальную среду, в татарскую литературу и культуру, посещают секцию по борьбе корэш. Открылся Центр детских компетенций «Менделеевская долина». Это уникальное пространство для детей и подростков по направлениям «Индустрия 4.0», инженерного и научного творчества, IT и креативных технологий. В 2024 году отремонтируют 2 детсада — «Крепыш» и «Золотая рыбка».

Впервые в этом году АО «Аммоний» выделит 18 млн рублей на поддержку педагогов и талантливых детей. Предприятие поддерживает и выпускников школ. Каждый 11-классник при успешной сдаче ЕГЭ имел возможность поступить в КНИТУ-КХТИ на любую специальность и обучаться бесплатно. Студентам предоставляется бесплатное общежитие и специальная стипендия от завода. Сегодня так обучаются 20 человек. После окончания вуза их трудоустроят на АО «Аммоний».

В Менделеевске начинается строительство химико-технологического колледжа. На проектирование из республиканского бюджета выделено 26 млн рублей. Это кампус с учебным корпусом на 240 студентов и общежитием на 130 мест. Предварительная стоимость строительства — 1,8 млрд рублей, финансирование предполагается паритетным — из бюджета «Аммония» и республики. Напомним, в Менделеевском районе нет ни одного учреждения среднего профессионального образования, поэтому молодежь уезжает учиться в другие города, возвращаются лишь 6% ребят.

«Я уверен, что ближайшие 3-5 лет наш Менделеевский район сделает ещё больший рывок, если продолжим в том же темпе работать на благо нашей малой Родины», — отметил Радмир Беляев.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районной поликлинике появился цифровой маммограф.

В 2023 году построен ФАП в селе Тойма. В планах на 2024 год — строительство фельдшерско-акушерского пункта в Ижёвке и капремонт еще одного в Татарском Текашево. Поликлиники района все отремонтированы и оснащены современным оборудованием, томографом, физкабинетом, детской и взрослой стоматологией, современными лабораториями и многим другим. Основная задача 2024 года — привлечь в местные клиники врачей. В районе внедряют программу поддержки медработников, в том числе через субсидирование аренды жилья для специалистов, приезжающих работать в Менделеевск.

В завершение мероприятия вручили гранты главы педагогам, подготовивших победителей муниципальных этапов олимпиад.

Мероприятие завершилось концертом Государственного ансамбля песни и танца «Агидель», а также народной артистки Республики Татарстан Зайнаб Фархетдиновой и народной артистки Республики Татарстан Резеды Шарафиевой.

Напомним, в 2019 году по инициативе президента РФ Владимира Путина были запущены национальные проекты. Благодаря федеральным и региональным программа в Менделеевском районе реализованы программы строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также развития социальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму 2,6 млрд рублей.