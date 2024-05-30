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СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся на ПВЗ в Татарстане
Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ в Татарстане. Отметим, что в республике таких пунктов выдачи - 204 штуки.
Как сообщает пресс-служба логистического оператора, как только посылка будет готова отправиться к получению, то клиенту придет уведомление через смс. Чтобы получить посылку, получателю потребуется паспорт.
До этого посылку могли получить только те граждане, кто получил сообщение о получении еще до технического сбоя. Теперь компания хочет запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.
Напомним, проблемы с отправками у СДЭК возникли из-за сбоя. Все произошло в воскресенье 26 мая. Из-за чего оператор на время приостановил все операции.
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