Сдавать на права будут иначе, а платить за задержку рейсов больше: гид по новым законам

Если ученик провалил три попытки сдать на права, то четвертая и последующие попытки будут возможны не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена

Фото: © «Татар-информ»

Сдавать на права будем по-новому

С 1 апреля вступает в силу несколько нововведений, актуальных для тех, кто собирается сдавать экзамен на водительские права. Первое из них — во время сдачи практики в ГИБДД разрешено чаще ошибаться: вместо пяти штрафных баллов допускается набрать семь.

«Действительно, мелкие нарушения давали возможность просто заваливать человека на экзамене», — пояснил смысл новшества «Татар-информу» юрист Татарстанского отделения Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем.

Второе нововведение — если ученик провалил три попытки сдать экзамен, то четвертая и последующие попытки будут возможны не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена. Прежде срок был через месяц и не позже, чем через три, поэтому экзамен в ГИБДД использовали просто «для тренировки». У автоюриста Копвиллема на этот счет неоднозначное мнение.

«У человека, который только обучился, фактически не будет практики. Одно дело месяц, за который мало что можно забыть, а другое дело полгода. Единственное, можно брать частные уроки у инструктора, ездить с опытным водителем. Но это встанет ученику намного дороже», — отметил юрист.

Третье изменение — к экзаменам перестанут допускать тех, кто лишен водительских прав или пойман на езде в нетрезвом виде. Правда, здесь есть временные рамки — один год.

«Обычно за езду в нетрезвом виде лишают водительских прав на полтора-два года. Получается, что они [нарушители] не смогут сдать на права еще в течение одного года по истечении наказания», — пояснил автоюрист.

Кроме того, не допустят к экзамену кандидатов с просроченными паспортами или ограниченных в правах из-за неявки по повестке военкомата.

Перепланировкой считается любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перепланировки будут оформляться иначе

С 1 апреля совершенствуется процедура согласования перепланировки помещений. Например, будет упрощен перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Кроме того, появился четкий срок, в течение которого приемочная комиссия должна утвердить акт о перепланировке, — 30 дней.

Понятие перепланировки также уточнено. Теперь ею считается любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых. Раньше, например, объединение квартир или разделение двухэтажной квартиры называлось реконструкцией, а с 1 апреля это станет расцениваться как перепланировка.

С 1 апреля штраф для авиаперевозчиков за задержку вылетов увеличится в четыре раза Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авиакомпании будут платить больше за задержку рейсов

С 1 апреля штраф для авиаперевозчиков за задержку вылетов увеличится в четыре раза — до 100 рублей за каждый час простоя в расчете на одного пассажира, но не более 50% стоимости перевозки. Сумма не менялась с 2000 года, так что вопрос действительно назрел. При этом авиакомпания, как и прежде, не будет нести ответственность за задержку рейса, если та произошла не по ее вине.

«Нагрузка с компенсациями ведет к удорожанию авиабилетов, поскольку компания должна содержать на этот случай штат сотрудников в аэропорту, вести бухгалтерию. Много затрат», – прокомментировал нововведение «Татар-информу» гендиректор агентства воздушного, железнодорожного транспорта и туризма AVT Азамат Сабиров.

По его мнению, было бы проще и для авиакомпаний, и для пассажиров отменить компенсации и ввести страховки по типу ОСАГО или КАСКО.

«Можно было бы сделать так, что авиакомпания ничего не должна, но у вас есть страховка на случай отмены или переноса рейса. Таким образом, авиакомпании освобождались бы от непрофильной для них сферы с выплатами компенсаций, а люди получили бы возможность возместить деньги, которые они потратили на еду или отели», – считает Сабиров.

С 1 апреля регионы наконец-то смогут взять под контроль так называемые наливайки в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запрет «наливаек»

С 1 апреля регионы наконец-то смогут взять под контроль так называемые наливайки в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Эта тема долго обсуждалась в среде законодателей, а первыми о ней заговорили депутаты Госсовета Татарстана. В итоге законопроект прошел все три чтения в Госдуме, был одобрен Совфедом, а затем и Владимир Путин разрешил региональным властям регулировать работу «наливаек». С начала апреля регионы смогут устанавливать свои требования к продаже алкоголя в точках общепита и ограничивать время продажи таких напитков в жилых домах.

«Очень доволен принятием этого закона. Давно в Думе говорили о том, что полномочия по принятию решений по регулированию работы «наливаек» в многоквартирных домах необходимо передать субъектам [Федерации]. Время показало, что принято правильное решение. Как только Президент подписал документ, в Татарстане уже начали обсуждать полученное право. Это говорит о том, что люди были правы, когда поднимали этот вопрос, Дума вовремя приняла решение, потому что Госсовет [Татарстана] намерен воспользоваться этим правом», – рассказал «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Окончательно запрещать «наливайки» не стали, опасаясь их ухода в «серую зону» и перехода потребителей на контрафакт.

Сдача жилья в аренду допускается только при соблюдении прав и законных интересов соседей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соседи смогут обращаться в суд при нарушении их прав арендаторами жилья

С 3 апреля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, по которым сдача жилья в аренду допускается только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Кроме того, квартиры разрешат сдавать внаем только с приборами учета, что тоже сделано с учетом интересов соседей, дабы им не пришлось платить за недобросовестного арендатора. Если права соседей будут нарушаться, они смогут обратиться в суд.