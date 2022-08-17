В Казани судят мужчину, который сдавал машины в ломбард, а после продавал их другим людям

Сегодня в Советском районном суде Казани продолжают рассматривать дело по пяти эпизодам мошенничества Рената Садретдинова к автоломбарду «Гарант» на сумму более миллиона рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Садретдинов сдавал свои машины в автоломбард, получал под залог деньги за них, а позже продавал эти же машины другим лицам.

Все автомобили, которые Садретдинов передавал в автоломбард, были оформлены на его ИП.

«Подсудимый обвиняется следствием в совершении 5 эпизодов мошеннических действий, также в присвоении и растрате денежных средств собственника. Эти преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, так как сумма ущерба более миллиона рублей», – рассказал старший помощник прокурора Советского района Равиль Абзалилов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Тем не менее сегодня рассмотрение дела пришлось отложить из-за неявки потерпевших.