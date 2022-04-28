Сдал ПДД за 40 секунд: казанец стал лучшим среди курсантов автошкол Татарстана

Житель Казани Кирилл Мазницын стал лучшим среди курсантов автошкол из Татарстана. Церемония награждения прошла в здании Управления ГИБДД Татарстана. Именно здесь сегодня прошел республиканский конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Участие в соревнованиях приняли 45 учащихся автошкол со всего Татарстана. Ребята показали отличные знания правил дорожного движения, а также умение мастерски управлять автомобилем, продемонстрировав свои умения на площадке.

«Сегодня нет проигравших. Вы все – победители. Вы все – молодцы. Вы все занимаетесь очень важным делом. Данные соревнования несут профилактику ДТП. Из вас получатся самые вежливые и грамотные участники движения», – обратился к ребятам глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В этом году ребята показали рекордные результаты. К примеру, 30 участников из 40 без ошибок ответили на все вопросы на знание ПДД, некоторые сдали теоретический экзамен меньше чем за минуту – за 43 секунды.

«В этом году вы показали результаты, которые заметно лучше тех, что показали ваши сверстники в предыдущие годы», – отметил Габдурахманов.

По итогам соревнований самые лучшие результаты показал казанец Кирилл Мазницын, второе место занял житель Чистопольского района республики Николай Сухов, третье – нижнекамец Антон Гаранин.

В общекомандном зачете лидером стала команда из Казани, заметно обогнав участников из Чистополя и Балтасинского района. Ребятам вручили медали и грамоты.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Также призами были награждены и остальные участники соревнований.

«За время соревнований мы получили массу эмоций и, конечно же, опыт. Все это однозначно пригодится нам в будущем», – поделились своими эмоциями ребята из Чистопольского района.

В Госавтоинспекции Татарстана добавили, что уже завтра в Чистополе определят победителя республиканского конкурса среди воспитателей «Зеленый огонек», а в мае начнутся ежегодные соревнования «Безопасное колесо».