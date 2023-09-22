«Сдал кровь и спас ребенка»: в Казани рассказали, как стать донором костного мозга

Сегодня в Казанском плазмоцентре «Росплазма» состоялось торжественное открытие донорской акции «ДавайВступай». Это часть Всероссийского марафона в поддержку донорского движения. Акция призывает жителей города сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Казанский плазмацентр» уже четыре года активно ведет поиск доноров костного мозга. В Татарстане на сегодняшний день проживает уже более 5 600 человек, которые состоят в Федеральном регистре, 27 из них сдали костный мозг для трансплантации пациентам российских клиник.

Жительница Казани Мария пришла сегодня, чтобы сдать плазму, и решила присоединиться к акции.

«Я познакомилась с врачом плазмацентра на одной из выставок, она так интересно рассказала мне о донорстве, что мне захотелось попробовать. И вот уже в течении года я периодически сдаю плазму. Сегодня я хочу вступить в реестр доноров костного мозга, может быть это спасет кому-то жизнь», – поделилась девушка.

Сдать плазму и вступить в реестр доноров костного мозга решили сегодня и сотрудники Росгвардии. Они – постоянные гости в плазмацентре.

«Я еще студентом начал сдавать кровь и плазму. Вступив в ряды Росгвардии продолжаю быть донором. Считаю, что это очень важное дело. Как я понимаю, у нас не так много людей обеспокоены этим. Я рад, что у меня есть возможность спасти чью-то жизнь. Это не требует от меня каких-то огромных усилий, но зато пользу приносит огромную», – рассказал сотрудник Росгвардии Тимур.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Врач-трансфузиолог казанского филиала «Росплазмы» Юлия Валиуллина объяснила – чтобы попасть в реестр доноров достаточно сдать 3 миллилитра крови.

«Сейчас медицина не стоит на месте и в большинстве случаев забор стволовых клеток происходит через периферическую вену на локтевом сгибе. Прокалывается вена, аппарат забирает только стволовые клетки, все остальное возвращается обратно. Процедура занимает порядка шести-восьми часов. Иногда забор происходит методом пункции, под наркозом пунктируют либо тазобедренные кости, либо грудину», – рассказала врач.

Для донора процедура безопасна и не несет никаких последствий и побочных эффектов. Стволовые клетки быстро восстанавливаются, объяснила Юлия Валиуллина.

«Донор может спасти человека с лейкозом и миолейкозом. Пациенты могут быть как взрослые, так и маленькие дети. Ежегодно в России требуется около пяти тысяч пересадок. В Татарстане есть несколько человек, которые ездили в Москву, чтобы сдать стволовые клетки. Одному из доноров удалось встретиться с пациентом. Оказалось, что он спас маленького ребенка. Донор рассказал, что осознал важность своего поступка только после встречи с ребенком и признался, что, не задумываясь повторит, если потребуется», – рассказала врач-трансфузиолог.

Забор костного мозга происходит в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове. Вероятно, скоро такую процедуру можно будет производить в Казани, объяснила она.

Интересно, что найти двойника, то есть человека, у которого будет совместимость с пациентом, достаточно сложно.

«В первую очередь тестируют ближайших родственников, и только потом обращаются в реестр. На сегодняшний день в России около 200 тысяч потенциальных доноров стволовых клеток и бывает такое, что среди этих людей нет подходящего. Тогда обращаются уже за границу. В США числится 9,5 миллионов потенциальных доноров, в Германии 8 миллионов. Бывает, что и среди них не находится донор», – поделилась Валиуллина.

Стать донором может любой человек старше 18 лет и не имеющий противопоказаний таких как бронхиальная астма, сахарный диабет, ВИЧ, гепатит, сифилис и онкогематологические заболевания. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Акцию «ДавайВступай» открыли сегодня концертом творческих коллективов. С приветственной речью выступили представители различных организаций, которые помогают привлекать доноров.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Амбассадор донорства костного мозга – житель Твери Артем Алискеров. Он перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. Сегодня он пробежал 42-километровый мономарафон в поддержку акции. Его маршрут прошел по городским достопримечательностям.

Казань лишь один из 71-го города, которые Артем либо уже пробежал, либо только планирует. Всего в его планах пробежать три тысячи километров по городам России. Марафон он начал 1 сентября.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он делает чудеса и каждый день, в каждом городе пробегает 42 километра. Мы начали с Улан-Удэ, а закончим 10 ноября в Архангельске. Мы передвигаемся на машине и в каждом городе проводим вот такие праздники. По итогам мы покажем ролик, в котором продемонстрируем красоты каждого города», – поделилась менеджер по пропаганде донорства отдела донорства гемопоэтических стволовых клеток «Росплазмы» Наталья Малышева.

Отделение «Росплазмы» в Казани работает с восьми утра до восьми вечера ежедневно, находится центр на улице Островского, д. 69/3. Здесь можно сдать плазму и стать потенциальным донором костного мозга.