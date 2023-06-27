«Сдаем детей в “камеру хранения”»: Хадиуллин выступил против детсадов без лицензии

Ильсур Хадиуллин рекомендовал педагогам детсадов в своей работе брать за основу принципы советской системы образования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из-за отсутствия мест предлагаем другие дошкольные организации»

По данным на начало года, в Татарстане для всех детей были места в детских садах. В республике достигнута почти 100-процентная доступность дошкольного образования, включая ясельные и старшие группы, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на секции республиканского августовского совещания педагогических работников.

«Понятно, сложности возникают. Родители хотят, чтобы их ребенок ходил в детсад, который расположен рядом с домом, но из-за отсутствия мест предлагаем им другие дошкольные организации. Сейчас пока так выходим из положения», – пояснил он.

Вопросы пока есть в Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районах – здесь бурно строится новое жилье, поэтому растет потребность в местах в детсадах. «Для решения этой проблемы родителям могут предложить места в детских садах в Казани, если у них есть возможность отвозить детей. Мы это уже отрабатываем», – добавила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

По ее словам, Татарстан находится в числе лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ и детсадов. В этом году строятся четыре детских сада на тысячу мест и четыре школы с дошкольными отделениями на 180 мест.

Только в Казани за последние годы построены 34 детсада на 7,5 тыс. мест, капитально отремонтированы 37 зданий дошкольных учреждений. В прошлом году в столице Татарстана под ясли перепрофилировали 16 групп в детсадах на 360 мест. Готовятся к открытию с 1 сентября еще 20 групп на 400 мест.

В республике дополнительные места также создаются по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В настоящее время в Татарстане более 200 тыс. детей от 1,5 до 7 лет посещают около 2 тыс. детских садов. Ожидается, что в новые детсады республики 1 сентября придут 1180 воспитанников.

По словам Минзалии Закировой, Татарстан находится в числе лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ и детсадов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все время обвиняют нас в том, что мы не занимаемся воспитанием»

Говоря о воспитании, Ильсур Хадиуллин рекомендовал педагогам детсадов в своей работе брать за основу принципы советской системы образования. «В ней и есть ценности. Советская система никогда никого не призывала заниматься услугами. Дети не должны страдать из-за наших амбиций», – заявил он.

По мнению главы Минобрнауки, в детском саду ребенок должен развиваться, а не «заниматься высшей математикой и китайским языком». «Когда родители записывают ребенка на пять-шесть направлений, заключая дополнительные соглашения на платные услуги, это неправильно. Платные услуги должны быть оказаны, но не во вред нашим детям. Должно быть не более трех [кружков]. Мы должны объяснять, доказывать, что нельзя выучить ребенка, когда он еще не может говорить на своем родном языке, а кто-то вообще нуждается в логопедической коррекции. А родители говорят: “Нам нужна математика, английский язык”. Нужно беречь детей», – подчеркнул министр.

«Вот из-за того, что слишком много занимались услугами, сегодня получаем результаты своих же услуг. Все время обвиняют нас в том, что мы не занимаемся воспитанием. А детский сад – это место, где должен воспитываться ребенок. Мы сегодня говорим о воспитании молодежи, которая любит и ценит свою республику, страну, родителей», – добавил Хадиуллин.

По его словам, «тень на систему образования накладывают» частные дошкольные учреждения, допускающие нарушения. «Эти нарушения со стороны министерства будут пресекаться, – отметил министр. – Называть такие частные учреждения, которые ведут деятельность без учебного процесса и воспитания, детсадами нельзя».

Глава Минобрнауки заметил, что случаи нарушений возникают из-за родителей, которые отдают своих детей в учреждения, не имеющие лицензию на образовательную деятельность. «В детском саду реализуется образовательный процесс, а в таких учреждениях идет лишь уход и присмотр за детьми. Это разные вещи. Там нет программы, соответствующих учителей, работников. Просто привели ребенка, оставили, накормили, напоили, а развивающей среды нет. Это получается, мы просто сдаем детей в “камеру хранения”. Такого не должно быть», – пояснил он.

Оксана Скоролупова: «Средства воспитания, которые мы используем, постоянно нуждаются в совершенствовании, подпитке нематериальной культурой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отныне дошкольный образовательный стандарт приведен к общему единству»

На обучение и воспитание детей «как граждан России», на формирование основ гражданской и культурной идентичности направлена новая федеральная образовательная программа дошкольного образования. Все детские сады России с 1 сентября перейдут на эту единую программу, рассказала Минзалия Закирова.

«Отныне дошкольный образовательный стандарт приведен к общему единству. 60% образовательной программы любого детсада будут одинаковыми по всей России, а 40% – это региональный компонент», – заметила замминистра образования и науки.

Дошкольное образование будет нацелено на приобщение детей к нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. В рамках регионального компонента дошкольникам будут прививать интерес к культуре и традициям региона.

«Нововведением наступающего учебного года станет единая модель профессиональной ориентации, которую разработало Минпросвещения России. Важно, чтобы единая модель профориентации действовала начиная с дошкольного возраста и задействовала детей старшего и подготовительного возраста, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Профориентационный минимум может быть реализован по различным направлениям: на занятиях с детьми, при взаимодействии с родителями и социальными организациями, в чемпионате “Юный мастер”», – подчеркнула Закирова.

Произошли определенные изменения в выборе приоритетных направлений в воспитании. В частности, в федеральной рабочей программе помимо патриотического, социального, познавательного, физического и оздоровительного, трудового появилось духовно-нравственное и эстетическое воспитание, добавила вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем Оксана Скоролупова.

«Средства воспитания, которые мы используем, постоянно нуждаются в совершенствовании, подпитке нематериальной культурой, имеющейся у каждого народа. Мы представили эту нематериальную культуру в сказках», – отметила она.

Тимур Сулейманов рассказал, что в 16 районах республики определены 60 пилотных детских садов, которые стали участниками проекта «Движение первых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Содержание дневничка встраивается в образовательную программу детсада для разностороннего развития ребенка»

В рамках федеральной программы Татарстан присоединился к «Движению первых». В 16 районах республики определены 60 пилотных детских садов, которые стали участниками этого проекта, рассказал помощник Раиса РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов.

«Основные задачи деятельности движения в дошкольных образовательных учреждениях – это создание дополнительных возможностей для развития детей в соответствии с такими ценностями, как крепкая семья, дружба, патриотизм, единство народов, взаимопомощь и взаимоуважение», – подчеркнул он.

Определены 12 направлений деятельности «Движения первых»: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия.

«Есть 13-е сквозное направление, которое в Татарстане реализуется, – родной язык, национальная культура и традиции. И для каждого направления разрабатывается соответствующая атрибутика, игры, все то, что привлекает детей», – отметил Сулейманов.

Кроме того, для знакомства дошкольников с движением и в помощь воспитателям к новому учебному году будет издан «Дневничок». «Это книга на двух языках – русском и татарском. Это интерактивный продукт, который в увлекательной форме знакомит детей с традиционными семейными ценностями. Содержание дневничка встраивается в образовательную программу детсада для разностороннего развития ребенка», – уточнил помощник Раиса РТ.

По его словам, «Дневничок» «выступает инструментом решения задач федеральной программы», то есть приобщает детей к базовым ценностям российского народа – патриотизму, созидательному труду, приоритету духовного над материальным и так далее.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»