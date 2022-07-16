SCMP: Заручившись поддержкой развивающихся стран, Путин сломал планы Запада по Украине

Президент России Владимир Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине, пишет гонконгское издание South China Morning Post. Призывы западных стран объединиться против РФ не везде нашли отклик, подчеркивает автор статьи Мохамед Зишан.

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — говорится в публикации.

На саммите стран G20 главу российского МИДа Сергея Лаврова, несмотря на попытки представителей Запада избегать его, застали за «душевным разговором» с дипломатами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины, отмечает автор. Тем не менее, Лавров покинул саммит досрочно, сравнив перед этим санкционную политику против России с объявлением войны.

Санкции против России страны Запада стали ужесточать после того, как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине.