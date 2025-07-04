SCMP: Китай заявил ЕС, что поражение России на Украине не в его интересах

Китай не хочет поражения России на Украине, так как в этом случае Соединенные Штаты сосредоточат свое внимание на КНР. Об этом китайский министр иностранных дел Ван И в ходе закрытых переговоров заявил еврокомиссару по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, пишет со ссылкой на несколько источников газета South China Morning Post.

Издание замечает, что это высказывание совпадает с мнением многих представителей руководства Европейского Союза о позиции Пекина, но противоречит его публичным заявлениям. МИД КНР не раз подчеркивал, что Китай не встает на чью-либо сторону в этом вооруженном противостоянии.

«Однако, как сообщается, Ван отверг обвинения в том, что Китай оказывал материальную поддержку военным действиям России, как в финансовом, так и в военном плане, заявив, что, если бы он это делал, конфликт давно бы закончился», – подчеркивает SCMP.

В Брюсселе полагают, что заявление Ван И свидетельствует: продолжение вооруженного противостояния может отвечать интересам КНР, пока США вовлечены в конфликт.

Стоит отметить, что звучащие в Штатах предложения минимизировать присутствие в Европе и на Ближнем Востоке вызваны именно стремлением сосредоточиться на угрозе американским интересам, исходящей от Пекина.

Кроме того, глава МИД КНР и верховный дипломат ЕС затронули запланированное Евросоюзом включение в 18-й пакет санкций против России двух небольших китайских банков за помощь в обходе рестрикций. Представитель Пекина предупредил об ответных мерах, если это произойдет. Также был

В Брюсселе уверены, что «изнурительная встреча» с ее «уважительным, хотя и напряженным» тоном не обещает ничего хорошего относительно перспектив предстоящего саммита ЕС – Китай, который намечен 24-25 июля. По информации источников, Ван И даже сказал Каллас, что мероприятие может быть сокращено.

Вместе с тем в заявлении МИД КНР по итогам переговоров отмечается, что «между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов, у них есть широкие общие интересы».