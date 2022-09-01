«Считают Крымский мост фейком»: Путин поддержал идею о создании сайта-музея СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Владимирской области, предложившего создать сайт, посвященный современной истории, прежде всего спецоперации на Украине. На странице он предложил разместить воспоминания участников СВО, жителей территорий, на которых проходили боевые действия, а также вещественные доказательства событий.

«Самое важное, чтобы была подтверждена достоверность этих материалов, потому что вещи подобного рода должны основываться на достоверной информации», — отметил на предложение Данилы Скрябина Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что дети и даже взрослые на Украине не знают не только о многих событиях, произошедших после 2014 года, но и не знакомы с достоверной историей свой страны.

Так, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов накануне рассказал ему, что школьники на освобожденных территориях считали Крымский мост выдумкой.

«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советского союза <...> Даже взрослые многие, наверное, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования СССР», — заметил он.

Путин подчеркнул, что Украина впервые обрела государственность при образовании Советского союза. Тогда же к ней отошла значительная часть исторических российских территорий — Криворожская республика, включающая в том числе современные ДНР и ЛНР.