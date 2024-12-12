«Считаю себя патриотом»: в Актаныше раздали трехцветные ленты в честь Дня Конституции РФ

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Актанышского района Татарстана отметили сегодня День Конституции России. Школьники во главе с педагогом-организатором из движения «Форпост» Резедой Галлямовой вышли на улицы города, чтобы поздравить местных жителей с этим значимым событием. Они раздавали ленты в цветах российского триколора, рассказывали о Конституции РФ и об истории ее принятия. Также активисты провели опрос.

Ученик 10-го класса Камиль Хасанов сказал, что Конституция России — это важный документ, который был принят 12 декабря 1993 года. Она определяет политическую систему страны, права и свободы граждан, а также основы государственного устройства.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Одноклассники Камиля — Алия Суфиева, Илина Сафина, Амина Габдуллина и Айзиля Билякова — объяснили значение цветов триколора: белый символизирует мир и чистоту, синий — веру и верность идеалам, красный — энергию и силу, а также кровь, пролитую за Родину.

Житель Актаныша Фарит Арсланов обрадовался вручению ленты. Пенсионер пожелал школьникам успехов и заявил о гордости из-за того, что живет именно в России. «Никогда не нарушал Конституцию России! Пусть в нашей стране будет всегда мир, а специальная военная операция завершится как можно скорее», — сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В сходном духе высказался уроженец деревни Тюкеево Расим Закиров: «Мы — поколение людей, которые видели строительство новой России. Я считаю себя патриотом страны и уверен в своем будущем», — подчеркнул он.

Педагог-организатор Резеда Галлямова отметила четкость ответов учащихся во время опроса. Поздравляя всех с Днем Конституции России, она также акцентировала необходимость правильного обращения с подаренными лентами. Многие знали, что сторона с белой полосой должна быть сверху. Школьники и представители молодежи активно участвуют в мероприятиях, связанных с этим праздником, и хорошо знают об истории праздника.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Вместе с учащимися в мероприятии приняли участие советник по воспитательной работе директора 1-й Актанышской школы Миляуша Аграпова, педагог-организатор Алсу Хафизова и методист молодежного центра «Яшьлек» Эльмира Низамова.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».