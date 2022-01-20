Перасович перед матчем против «Барселоны»: «Считаю их главными претендентами на титул»

Сегодня, 20 января, казанский УНИКС в рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги примет на домашнем паркете «Баскет-холла» единоличного лидера турнира — испанскую «Барселону». Свое мнение относительно предстоящей игры высказал главный тренер татарстанского клуба Велимир Перасович.

По словам специалиста, хотя «Барселона» в данный момент и является единоличным лидером Евролиги, казанцы рассчитывают на реванш.

«„Барселона“ продолжает оставаться единоличным лидером чемпионата. Повторюсь, что считаю их главными претендентами на чемпионский титул. Испанская команда играет в отличный баскетбол и агрессивно защищается. Нам необходимо оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча и показать лучшее, на что мы способны. Надеюсь, это будет наш день, и мы сумеем выполнить задачу», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Чуть менее месяца назад клубы уже встречались в Испании, и тогда победу в драматичнейшей концовке матча одержали баскетболисты «Барселоны» — 111:109 ОТ.