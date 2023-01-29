«Считаю это своим долгом»: землячка Мусы Джалиля мечтает исполнить последнюю волю поэта

Строки в стихотворении Мусы Джалиля «Последняя обида» глубоко тронули учительницу из Оренбургской области Гульсум Асаеву. Поэт перед смертью мечтал увидеть дочь и склонить голову перед могилой матери. Татарская активистка увидела в этих строках последнюю волю героя и полна решимости исполнить ее.

Фото: из личного архива Гульсум Асаевой

Стихотворение Мусы Джалиля «Последняя обида» написано в 1943 году. Поэт в его строках проклинает судьбу, остающуюся глухой к его горю и мучениям, и горько сожалеет о том, что умереть ему придется, так и не увидев родных, не побывав на могиле родной матери.

Пускай умру, но как перед концом

Я не увижу дочери моей?

Как умереть и не припасть лицом

К родной земле, к могиле матери моей?

Последние строки потрясли землячку героя, школьную учительницу в татарском селе Яфарово в Оренбургской области Гульсум Асаеву. Теперь она мечтает отвезти горсть земли с могилы матери Мусы Джалиля в Германию и возложить на могилу поэта. Она также хотела бы привезти горсть грунта с места захоронения Мусы Джалиля, тем самым, хоть и символически, помочь воссоединению матери и сына. Об этом Гульсум ханум рассказала корреспонденту «Татар-информа».

«Хочу отвезти в Германию горсть земли»

«Муса Джалиль в “Последней обиде” пишет, что хотел бы быть похороненным рядом со своей матерью. Хотелось бы, пусть спустя столько лет, исполнить его желание. Хочу отвезти в Германию горсть земли с могилы матери поэта и положить ее на могилу Джалиля, почитать молитву о его душе. Я считаю это своим долгом», – рассказала Гульсум ханум.

Муса Джалиль родился и вырос в Оренбургской области, в татарском селе Мустафино (Мостафа). Яфарово находится недалеко от малой родины поэта. В свое время Гульсум Асаева побывала на открытии музея Джалиля в его родном селе.

«У меня есть несколько сборников с его стихами. Я до сих пор думаю – как они могли вот так казнить 11 ребят?! Хорошо бы, если бы получилось привезти их останки на родину и похоронить на родной земле, думала я. Мне кажется, это задача для всех нас – вернуть джалиловцев на родину. Мне очень больно осознавать, что они навсегда остались на чужбине», – поделилась активистка.

Фото: из личного архива Гульсум Асаевой

Сын Гульсум Асаевой побывал в Германии. Она и сама хотела поехать в 2020 году, но из-за пандемии сделать это не удалось.

Гульсум ханум также предлагает сделать флешмоб со чтением стихотворения Мусы Джалиля «Последняя обида». «Было бы здорово, если бы с помощью татар в разных странах получилось рассказать об этом другим!» – говорит она.

В 2008 году Гульсум Асаева впервые побывала в Казани. Посетила памятник Мусе Джалилю, прочитала возле него молитву. «Впервые побывала в Казани в свои 50 лет. Сколько жила, даже не увидев Казань! Всего три-четыре раза ездила и каждый раз прихожу к Джалилю, молюсь за нашего земляка и героя», – рассказала активистка.

«Надо лечить душу человека»

Гульсум Асаева преподает школьникам английский и немецкий языки. Пишет стихи, выпустила сборник. По первой специальности она фельдшер-акушер. Двенадцать лет проработала в медпункте.

Фото: из личного архива Гульсум Асаевой

«Позже я поняла, что раны у человека не на теле, а в его душе. В 1983 году заочно получила профессию педагога. С 1989 года в родной школе преподаю иностранные языки. Знание языков помогает находить друзей в других странах. Хотела бы изучить также и китайский. Татарский язык в школе всего один урок в неделю, это тоже очень печально», – говорит собеседница.

Сейчас Гульсум ханум проживает в деревне одна. Два сына получили образование в нефтяной сфере. Старший сын воевал в Чечне. Дочь учится в вузе, руководит областной организацией татарской молодежи.

«Могила Джалиля неизвестна»

Гульсум ханум говорила о могиле Джалиля, но, кажется, она не знала того факта, что место захоронения поэта и других казненных вместе с ним членов подпольной организации до сих пор остается неизвестным. Активистка очень удивилась этому, кажется, даже не захотела поверить. «Как так? Даже время их смерти известно с точностью до минуты, а место захоронения не удалось выяснить?!» – сокрушалась она. Но от желания посетить могилу поэта она не отказалась, веря, что должен быть какой-то выход.

О ситуации корреспондент «Татар-информа» рассказала писателю, киносценаристу и кинорежиссеру Насуру Юрушбаеву, который проживает в Германии. Он автор сценария к фильму о подвиге джалиловцев «77 шагов». Ему много раз приходилось бывать на месте казни героев.

Насур Юрушбаев: «На месте казни сейчас уже мемориал, там все залито бетоном. Думаю, в окрестностях тюрьмы можно взять горсть земли. Это можно сделать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Действительно, никто не знает, где похоронен Джалиль. После казни их головы и тела могли сжечь в крематории или же похоронить, вырыв общую могилу у тюрьмы», – считает Насур Юрушбаев. Он полагает, что можно взять горсть земли на этом месте.

«На месте казни сейчас уже мемориал, там все залито бетоном. Думаю, в окрестностях тюрьмы можно взять горсть земли. Это можно сделать. Я много раз привозил грунт с братских могил на родину солдат. В день 70-летия Победы, 9 мая в Саксонии на братской могиле нашел имя своего земляка, собрал грунт в маленький термос и привез к себе на родину. Его жена перед смертью говорила: “Мой муж приедет на родину, приедет ко мне”. Этот грунт я положил на могилу жены.

Много было случаев, когда я передавал горсть земли с мест захоронения наших татарских ребят их родным. В этом нет ничего плохого. Это можно сделать и для успокоения души, и по религии считается благим делом», – рассказал режиссер.

«Можно для себя, но по исламу смысла в этом нет»

Как относиться к такому довольно распространенному в народе ритуалу? Мнение имама-мухтасиба Вахитовского и Приволжского районов города Казани Юсуфа хазрата Давлетшина.

«Надо делать благие для духа Мусы Джалиля, радующие его дух добрые дела. Можно какое-то хорошее дело посвятить Джалилю. Мы их больше воспринимаем через творчество, проводим вечера поэзии, концерты, ставим памятники. Для довольства их духа надо совершать связанные с благотворительностью поступки, можно помогать сиротам, нуждающимся. По исламу одно из благих дел – это вырыть колодец, значит, подарить людям источник чистой воды. Такими поступками мы приносим еще больше пользы для погибших сыновей и дочерей нашего народа.

Что касается родной земли, горсти грунта с родной земли – не нужно это возводить до чего-то святого, нельзя сказать, что она имеет силу. В то же время я читал об этом в книгах, слышал из рассказов ученых. Сподвижники, выезжая из Мекки, некоторые брали с собой горсть родной земли. Наверное, они делали это, чтобы получать успокоение для души».

«Человек, конечно, может для себя это сделать, но с точки зрения религии смысла в таком поступке нет. Это нельзя рассматривать в связи с религией. Надо совершать дуа за умерших. Надо читать Коран», – пояснили корреспонденту «Татар-информа» в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Мунаджат матери Джалиля

Мама Мусы Джалиля – Рахима апа, дочь муллы, обладала тонкой натурой и поэтическим даром, о чем говорят написанные ей стихотворные строки, чудом сохранившиеся и дошедшие до наших дней. Рахима апа Джалилова, глубоко переживая разлуку со своим детьми, посвятила им мунаджат – стихотворение, относящееся к особому жанру в татарском национальном искусстве. Мунаджаты – стихи духовного содержания, читались с напевом. В своем мунаджате Рахима апа обращается к каждому из сыновей и дочерей.

Муса улым, говорю тебе, заботься о родных (сестрах и брате).

Мне пришла пора умирать, и ничего не поделаешь.

Под черной землей останется мое тело.

Никого из вас не могу увидеть, от этого болит моя душа, – пишет мама поэта.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Известный татарский композитор Масгуда Шамсутдинова в свое время рассказала историю обнаружения мунаджата, написанного матерью Мусы Джалиля Рахимой Джалиловой:

«Этот мунаджат я записала от жительницы села Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области Фатимы апа Абдрахмановой в 1992 году». (Абдрахманова Фатима, дочь Галиуллы, была 1927 года рождения, сейчас уже покойная, сообщили односельчане.) Со слов Фатимы апа:

«Мы ездили в Соль-Илецк, и одна бабушка привезла это. И прочитала этот текст, написанный на арабской графике. Я сама на этой графике читать не умею. Я говорю той бабушке – дай переписать. А она – дочка, времени у меня нет. Она мне читала этот текст, а я записывала. Была уже ночь, несмотря на это, я его переписала в квартире этой бабушки. В деревне, где жила мать Мусы Джалиля, разбирали сарай и нашли засунутую между бревнами эту записку. Этой бабушке отдали, думая, что это молитвы на арабском. Оказалось, что это мунаджат матери Мусы Джалиля».

Как Фатима апа переписала у той бабушки, я тоже записывала за Фатимой апа. Тетрадей у нее было много. Совсем выбившись из сил, уставшие, говоря друг другу, что это надо сохранить для будущего, чтобы история не пропала, поддерживая себя от усталости, мы сохранили очень многие реликвии», – рассказала композитор.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского