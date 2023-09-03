Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Считаю, что каждый в душе патриот»: боец спецоперации из Татарстана рассказал о службе
Военнослужащий Руслан Голубь родом из Высокой Горы. Его семья до распада Советского Союза жила в Туркменской СССР, а потом, в 1996 году, переехала в Высокогорский район Татарстана.
После учебы, в 2000 году, Руслан отслужил два года в Саратовской области в Ракетных войсках стратегического назначения. После армии работал в разных местах, а в 2015 году уехал служить по контракту в Таджикистан водителем минометной батареи. В зону спецоперации попал в начале марта прошлого года в той же должности.
«Для нас это начало было, как будто мы в учениях. Когда видишь уже смерть, как погибают твои сослуживцы, тогда уже понимаешь, что серьезно попал на войну. Адреналин играет в крови, страх у всех уж бывает, но этот страх нам и помогал выжить», — отметил он.
У Руслана есть жена и двое детей, которые в этом году пошли в первый класс. Они до последнего не знали, где находится отец. Как говорит герой, связь всегда была плохая — как во время прохождения службы в Таджикистане, так и в зоне спецоперации.
«Считаю, что каждый в душе патриот. Если Родина позовет и если я понадоблюсь, конечно, я пойду», — говорит Руслан Голубь.
Руслан сам себя героем не считает. Говорит, что герои — это те, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Именно им нужно уделять больше внимания. По поводу обеспечения он отметил, что ему и его сослуживцам всего хватало и дополнительных потребностей не возникало.
Относительно тех, кто уехал за границу, Руслан сказал, что у каждого свой выбор и никто не вправе судить, но он сам свой выбор уже сделал и не жалеет об этом.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»