«Считаю, что каждый в душе патриот»: боец спецоперации из Татарстана рассказал о службе

Военнослужащий Руслан Голубь родом из Высокой Горы. Его семья до распада Советского Союза жила в Туркменской СССР, а потом, в 1996 году, переехала в Высокогорский район Татарстана.

После учебы, в 2000 году, Руслан отслужил два года в Саратовской области в Ракетных войсках стратегического назначения. После армии работал в разных местах, а в 2015 году уехал служить по контракту в Таджикистан водителем минометной батареи. В зону спецоперации попал в начале марта прошлого года в той же должности.

«Для нас это начало было, как будто мы в учениях. Когда видишь уже смерть, как погибают твои сослуживцы, тогда уже понимаешь, что серьезно попал на войну. Адреналин играет в крови, страх у всех уж бывает, но этот страх нам и помогал выжить», — отметил он.

У Руслана есть жена и двое детей, которые в этом году пошли в первый класс. Они до последнего не знали, где находится отец. Как говорит герой, связь всегда была плохая — как во время прохождения службы в Таджикистане, так и в зоне спецоперации.

«Считаю, что каждый в душе патриот. Если Родина позовет и если я понадоблюсь, конечно, я пойду», — говорит Руслан Голубь.

Руслан сам себя героем не считает. Говорит, что герои — это те, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Именно им нужно уделять больше внимания. По поводу обеспечения он отметил, что ему и его сослуживцам всего хватало и дополнительных потребностей не возникало.

Относительно тех, кто уехал за границу, Руслан сказал, что у каждого свой выбор и никто не вправе судить, но он сам свой выбор уже сделал и не жалеет об этом.

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