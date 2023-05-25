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Считался погибшим, вернулся живым: истории военных, вернувшихся на побывку в Татарстан
Радостные дни переживают родные и близкие участников специальной военной операции, поскольку их сыновья, отцы и мужья приезжают в краткосрочные отпуска. Каждый с нетерпением ждет родного человека, а трогательные кадры встреч вызывают волнение и гордость. «Татар-информ» публикует истории бойцов, вернувшихся на побывку.
«Я верю в нашу победу»
Во время отпуска Фанис Ахунов из Арска получил массу впечатлений. В детском саду №11, который посещают его дочери, военнослужащего пригласили на встречу.
«Поблагодарите от моего имени коллектив детсада, — сказал он. — За то, что с малых лет воспитывают в детях чувство патриотизма. Спасибо всем жителям района. На улице подходят и обнимают, везде стараются пропустить без очереди. Спасибо за уважительное отношение. Желаю скорых радостных встреч с победой».
Фанис Ахунов родился в Янга-Сале, вырос в Каенсаре, сегодня живет в Арске. В 2001 году окончил Янга-Салскую школу. Служил на Дальнем Востоке, границе Китая. Пограничник. Был командиром пулеметного отделения. После возвращения прошел профессиональный отбор и был принят в 26-й отряд спецназа «Барс». Девять лет служил в спецназе. Был в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Служил в составе горного спецназа.
Фанис говорит, что Россия помогает соотечественникам, которые на протяжении нескольких лет подвергались испытаниям.
«У нас сильная страна и оружия много, самое главное — это чувство патриотизма. Я верю в нашу победу», — убежден боец.
Он приехал в краткосрочный отпуск, а во вторник вновь отправился на службу.
«Тяжело расставаться с семьей. Дочерям Азалии и Аделине шесть лет и три года. Но они все понимают. „Наш папа — солдат“, — гордятся они мной. Супруге Руфине тяжело. Не хочется оставлять их. Но мое место сегодня там. Пусть мои дети всю жизнь гордятся мной», — сказал он.
«И мыслей не было, чтобы уйти в бега»
Братья Сергей и Дмитрий из Верхнеуслонского района осенью прошлого года встали на защиту родины, отправившись в зону специальной военной операции: старший — по мобилизации, младший подписал контракт с частной компанией.
16 сентября Дмитрия в числе 100 человек отправили на Украину. Определили в штурмовую бригаду. Через месяц он был сильно ранен. В госпитале бойца прооперировали, но несколько осколков так и остались в нем: один в позвонке, другой в легком. Врачи-интерны не рискнули их достать.
После ранения Дмитрия назначили командиром штурмового отряда, и он продолжил службу, освобождая Соледар, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.
Домой Дмитрий вернулся насовсем, после окончания контракта. В родном доме он первым делом отоспался. Удалить осколки военному обещают в Казанском военном госпитале. После реабилитации он планирует вернуться в зону СВО.
Брат Дмитрия Сергей получил повестку 23 октября 2022 года. Через три дня он уехал на полигон в «Казань Экспо».
«И мыслей не было, чтобы уйти в бега, — говорит молодой человек. — Надо значит надо. Я срочную в морской пехоте служил и тут сказал, что пойду только к своим».
Служит Сергей в Херсонской области, сапером. До линии фронта 13 км. Служба непростая, нужно иметь холодный расчет и сердце, быть уверенным в своих действиях. Ошибка может стоить жизни себе и товарищам. Сергей рассказывает, что приходится разминировать и мосты, и освобожденные территории.
Сергей уже отгулял двухнедельный отпуск и вернулся к месту службы. Дмитрий остался дома. В родном селе братья вместе провели время, навестили сестер, помогли им по хозяйству. Уезжая, Сергей очень просил Дмитрия оставить все мысли о возвращении в зону СВО. Это связано с его ранением и необходимостью реабилитации. Младший обещал.
«У бойцов столько доброты, что они не прошли мимо девочки и взяли ее под опеку»
Челнинский военнослужащий с позывным Гоша отправится из краткосрочного отпуска в зону спецоперации не с пустыми руками — с собой он везет подарки для детей из села Меловатка Луганской области. Там он познакомился с 6-летней Аней и ее старшим братом Димой, которых воспитывает бабушка.
«Двигались с боевым товарищем по заданному маршруту. Вдоль железных путей увидели девочку. Всегда с собой возим конфеты, угощаем детей. Много бывает детей, вдоль дороги стоят, машут военным, приветствуют», — рассказывает боец.
Аня с Димой тоже приветствовали военнослужащих. Военные остановились, угостили детей конфетами. Это было много раз. Девочка привязалась к ним. Так же как и Гоша.
Пока Гоша находился в краткосрочном отпуске в Набережных Челнах, он рассказал про детей Донбасса волонтерам. Челнинку Лидию Шалупову потрясла эта история. «Ребята выполняют боевую задачу и не смогли пройти мимо, взяли под опеку детей. Столько у них доброты, это колоссальные эмоции», — поделилась она.
Поэтому волонтеры тоже решили помочь и собрать посылки. Они предназначены для военнослужащих и детей Донбасса. Есть и именная коробка для 6-летней Анютки.
Подарки для нее собирал и третьеклассник Амир Гадельшин. 9-летний мальчик не в первый раз отправляет посылки. Каждую неделю он приносит сладости для военнослужащих. За это он удостоился медали «Юный патриот России».
«Моя мама собирает гуманитарную помощь солдатам. И я тоже решил принять участие. Я отправляю подарки и вкусняшки, которыми меня угощают. Мне кажется, что солдаты тоже любят вкусняшки, и надо им отправлять», — рассуждает мальчик.
Через несколько дней дети Донбасса и военнослужащие получат посылки. Для них это будет сюрпризом, ведь Гоша не говорил им о подарках.
«Каждая весточка от сына прибавляла сил»
Невероятная история о военнослужащем из Заинского района облетела на днях весь Татарстан. Боец с позывным Райхан отправился на службу 21 сентября 2022 года. Все это время с ним на связи были его мама и супруга. В один день им сообщили, что Райхан числится погибшим вместе с другими земляками.
Однако данная информация не соответствовала действительности. 4 мая военнослужащий встретился с родными. Боец вернулся в родную деревню Суык-Чишма живым и здоровым. Дома его ждали супруга и мама, которые до последнего не верили, что их родной человек погиб.
«Я очень ждала его возвращения. Мы были на связи. Каждая весточка от него прибавляла сил. А сейчас увидела его, и нет слов, чтобы выразить чувства. Очень рада! Он очень похудел, но здоровый, а это самое главное», — говорит мама Райхана Энже.
Находясь в отпуске, боец подарил своей маме автомобиль. Она работает в Заинске и каждый день от деревни до трассы идет пешком 15 км, так как автобусы в этих краях ездят редко. Но теперь благодаря заботливому сыну у нее есть собственная машина.
«Всю дорогу ехал и думал: только не плакать, не плакать»
На побывку из зоны специальной военной операции вернулись два альметьевца, еще один военный отправился в Сармановский район.
Один из бойцов из Альметьевска решил устроить сюрприз для мамы — женщина не знала о его возвращении.
Увидев сына на пороге своей квартиры, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Молодого человека тоже тронула встреча, он рассказал, что всю дорогу ехал и думал: «Только не плакать, не плакать».
Сюрприз для мамы удался, а вот от супруги Екатерины он не смог утаить свое возвращение. О его прибытии она узнала заранее. Сразу после встречи с матерью он отправился к жене на работу.
«Когда рядом есть земляки, оказывается, проще»
В Апастовском районе приехали в отпуск двое мобилизованных ребят – Фанис Гибадуллин и Альфис Шигапов из деревни Кзыл-Тау.
Близкие друзья и соседи отправились на военную операцию в первых рядах. И в отпуск вернулись один за другим.
«Сын вернулся с цветами. Братья поехали в Апастово и встретили его. Мы с бабушкой ждали, накрыли стол. Теперь в нашем доме постоянно гости. Приезжают друзья, соседи, односельчане, справляются о состоянии сына, все хотят с ним увидеться», — говорит мама Альфиса Альфинур апа.
Альфис Шигапов окончил Апастовский аграрный колледж, служил в армии. После выполнения воинского долга работал водителем в Казани. В сентябре попал под мобилизацию. После месяца военной подготовки 24-летний юноша был отправлен на спецоперацию.
«Из Апастово мы поехали втроем. Когда рядом есть земляки, служба дается проще. Не прерывалось наше общение и с близкими. Получали гостинцы из дома, гуманитарную помощь», — рассказывает Альфис.
Фанис Гибадуллин родился в Казани. Позже семья переселилась в деревню Кзыл-Тау. После окончания школы освоил профессию автомеханика в Казани. Работал шофером. В сентябре был отправлен с повесткой на военные учения, затем — на спецоперацию.
«Нам посчастливилось, наконец, увидеться с сыном через семь месяцев. Очень скучали по нему, беспокоились. Мы встретили сына, накрыв стол», — радуются родители Гульчачак апа и Фарит абый.
Фанис на спецоперации проявил себя как честный, смелый боец. Награжден медалью Минобороны.
«Несмотря на т, что мы служили в разных частях, у меня там было много земляков. Когда из Апастова приехала гуманитарная помощь, мы смогли увидеться с другом», — поделился Фанис.
«Всем селом ждали возвращения бойца»
Жители деревни Екатериновка Ютазинского района заранее подготовились к встрече с односельчанином Радмиром, который приехал в отпуск к своей матери и брату. Письмо о волнительном моменте они написали в местную редакцию.
В нем говорится, что жители Екатериновки очень дружные, всем селом ждали, пока земляк приедет на побывку. Интересовались у матери, как дела у защитника, как здоровье.
«Месяц назад его мама сказала, что Радмир приедет в отпуск. Нам хотелось его достойно встретить, чтобы поднять боевой дух и настрой, показать, что его ждут дома», — говорится в письме.
Тогда екатериновцы стали размышлять, как его порадовать. Нашли атрибутику спецоперации, воздушные шары. Оставалось только дождаться. Односельчане хотели встретить его в момент возвращения домой, но Радмир приехал раньше назначенного времени.
«Когда мы пришли к его дому, он вышел к нам. Сколько было эмоций — не передать словами... Слезы радости и гордости были на глазах, особенно у пожилых людей. Ведь мы понимаем, что ему придется возвращаться назад в зону спецоперации. Мы все сильно переживаем за бойца. Дай бог, чтобы все быстрее закончилось и екатериновец, как и все остальные мужчины, вернулся домой!» — такими словами завершается письмо.
Напомним, военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.
Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой, Ландыш Гайнуллиной, Наталии Бузуновой, Эльмиры Гайнутдиновой, Айзили Мухаметзяновой.
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