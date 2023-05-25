Считался погибшим, вернулся живым: истории военных, вернувшихся на побывку в Татарстан

Фанис Ахунов: «У нас сильная страна и оружия много, самое главное — это чувство патриотизма. Я верю в нашу победу»

Фото: arskmedia.ru

«Я верю в нашу победу»

Во время отпуска Фанис Ахунов из Арска получил массу впечатлений. В детском саду №11, который посещают его дочери, военнослужащего пригласили на встречу.

«Поблагодарите от моего имени коллектив детсада, — сказал он. — За то, что с малых лет воспитывают в детях чувство патриотизма. Спасибо всем жителям района. На улице подходят и обнимают, везде стараются пропустить без очереди. Спасибо за уважительное отношение. Желаю скорых радостных встреч с победой».

Фанис Ахунов родился в Янга-Сале, вырос в Каенсаре, сегодня живет в Арске. В 2001 году окончил Янга-Салскую школу. Служил на Дальнем Востоке, границе Китая. Пограничник. Был командиром пулеметного отделения. После возвращения прошел профессиональный отбор и был принят в 26-й отряд спецназа «Барс». Девять лет служил в спецназе. Был в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Служил в составе горного спецназа.

Фанис говорит, что Россия помогает соотечественникам, которые на протяжении нескольких лет подвергались испытаниям.

«У нас сильная страна и оружия много, самое главное — это чувство патриотизма. Я верю в нашу победу», — убежден боец.

Он приехал в краткосрочный отпуск, а во вторник вновь отправился на службу.

«Тяжело расставаться с семьей. Дочерям Азалии и Аделине шесть лет и три года. Но они все понимают. „Наш папа — солдат“, — гордятся они мной. Супруге Руфине тяжело. Не хочется оставлять их. Но мое место сегодня там. Пусть мои дети всю жизнь гордятся мной», — сказал он.

Сергей и Дмитрий из Верхнеуслонского района встали на защиту Родины осенью прошлого года Фото: vuslon.ru

«И мыслей не было, чтобы уйти в бега»

Братья Сергей и Дмитрий из Верхнеуслонского района осенью прошлого года встали на защиту родины, отправившись в зону специальной военной операции: старший — по мобилизации, младший подписал контракт с частной компанией.

16 сентября Дмитрия в числе 100 человек отправили на Украину. Определили в штурмовую бригаду. Через месяц он был сильно ранен. В госпитале бойца прооперировали, но несколько осколков так и остались в нем: один в позвонке, другой в легком. Врачи-интерны не рискнули их достать.

После ранения Дмитрия назначили командиром штурмового отряда, и он продолжил службу, освобождая Соледар, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.

После реабилитации Дмитрий планирует вернуться в зону СВО Фото: vuslon.ru

Домой Дмитрий вернулся насовсем, после окончания контракта. В родном доме он первым делом отоспался. Удалить осколки военному обещают в Казанском военном госпитале. После реабилитации он планирует вернуться в зону СВО.

Брат Дмитрия Сергей получил повестку 23 октября 2022 года. Через три дня он уехал на полигон в «Казань Экспо».

«И мыслей не было, чтобы уйти в бега, — говорит молодой человек. — Надо значит надо. Я срочную в морской пехоте служил и тут сказал, что пойду только к своим».

Сергей уже отгулял двухнедельный отпуск и вернулся к месту службы Фото: vuslon.ru

Служит Сергей в Херсонской области, сапером. До линии фронта 13 км. Служба непростая, нужно иметь холодный расчет и сердце, быть уверенным в своих действиях. Ошибка может стоить жизни себе и товарищам. Сергей рассказывает, что приходится разминировать и мосты, и освобожденные территории.

Сергей уже отгулял двухнедельный отпуск и вернулся к месту службы. Дмитрий остался дома. В родном селе братья вместе провели время, навестили сестер, помогли им по хозяйству. Уезжая, Сергей очень просил Дмитрия оставить все мысли о возвращении в зону СВО. Это связано с его ранением и необходимостью реабилитации. Младший обещал.

«У бойцов столько доброты, что они не прошли мимо девочки и взяли ее под опеку»

Челнинский военнослужащий с позывным Гоша отправится из краткосрочного отпуска в зону спецоперации не с пустыми руками — с собой он везет подарки для детей из села Меловатка Луганской области. Там он познакомился с 6-летней Аней и ее старшим братом Димой, которых воспитывает бабушка.

«Двигались с боевым товарищем по заданному маршруту. Вдоль железных путей увидели девочку. Всегда с собой возим конфеты, угощаем детей. Много бывает детей, вдоль дороги стоят, машут военным, приветствуют», — рассказывает боец.

Аня с Димой тоже приветствовали военнослужащих. Военные остановились, угостили детей конфетами. Это было много раз. Девочка привязалась к ним. Так же как и Гоша.

Пока Гоша находился в краткосрочном отпуске в Набережных Челнах, он рассказал про детей Донбасса волонтерам. Челнинку Лидию Шалупову потрясла эта история. «Ребята выполняют боевую задачу и не смогли пройти мимо, взяли под опеку детей. Столько у них доброты, это колоссальные эмоции», — поделилась она.

Волонтеры собирают посылки для военнослужащих и детей Донбасса Фото: tvchelny.ru

Поэтому волонтеры тоже решили помочь и собрать посылки. Они предназначены для военнослужащих и детей Донбасса. Есть и именная коробка для 6-летней Анютки.

Подарки для нее собирал и третьеклассник Амир Гадельшин. 9-летний мальчик не в первый раз отправляет посылки. Каждую неделю он приносит сладости для военнослужащих. За это он удостоился медали «Юный патриот России».

Амир Гадельшин каждую неделю он приносит сладости для военнослужащих

«Моя мама собирает гуманитарную помощь солдатам. И я тоже решил принять участие. Я отправляю подарки и вкусняшки, которыми меня угощают. Мне кажется, что солдаты тоже любят вкусняшки, и надо им отправлять», — рассуждает мальчик.

Через несколько дней дети Донбасса и военнослужащие получат посылки. Для них это будет сюрпризом, ведь Гоша не говорил им о подарках.

«Каждая весточка от сына прибавляла сил»

Невероятная история о военнослужащем из Заинского района облетела на днях весь Татарстан. Боец с позывным Райхан отправился на службу 21 сентября 2022 года. Все это время с ним на связи были его мама и супруга. В один день им сообщили, что Райхан числится погибшим вместе с другими земляками.

Однако данная информация не соответствовала действительности. 4 мая военнослужащий встретился с родными. Боец вернулся в родную деревню Суык-Чишма живым и здоровым. Дома его ждали супруга и мама, которые до последнего не верили, что их родной человек погиб.

«Я очень ждала его возвращения. Мы были на связи. Каждая весточка от него прибавляла сил. А сейчас увидела его, и нет слов, чтобы выразить чувства. Очень рада! Он очень похудел, но здоровый, а это самое главное», — говорит мама Райхана Энже.

Находясь в отпуске, боец подарил своей маме автомобиль. Она работает в Заинске и каждый день от деревни до трассы идет пешком 15 км, так как автобусы в этих краях ездят редко. Но теперь благодаря заботливому сыну у нее есть собственная машина.

«Всю дорогу ехал и думал: только не плакать, не плакать»

На побывку из зоны специальной военной операции вернулись два альметьевца, еще один военный отправился в Сармановский район.

Один из бойцов из Альметьевска решил устроить сюрприз для мамы — женщина не знала о его возвращении.

Увидев сына на пороге своей квартиры, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Молодого человека тоже тронула встреча, он рассказал, что всю дорогу ехал и думал: «Только не плакать, не плакать».

Сюрприз для мамы удался, а вот от супруги Екатерины он не смог утаить свое возвращение. О его прибытии она узнала заранее. Сразу после встречи с матерью он отправился к жене на работу.

В Апастовском районе приехали в отпуск двое мобилизованных ребят – Фанис Гибадуллин и Альфис Шигапов из деревни Кзыл-Тау Фото: apastovo.ru

«Когда рядом есть земляки, оказывается, проще»

В Апастовском районе приехали в отпуск двое мобилизованных ребят – Фанис Гибадуллин и Альфис Шигапов из деревни Кзыл-Тау.

Близкие друзья и соседи отправились на военную операцию в первых рядах. И в отпуск вернулись один за другим.

«Сын вернулся с цветами. Братья поехали в Апастово и встретили его. Мы с бабушкой ждали, накрыли стол. Теперь в нашем доме постоянно гости. Приезжают друзья, соседи, односельчане, справляются о состоянии сына, все хотят с ним увидеться», — говорит мама Альфиса Альфинур апа.

Альфис Шигапов окончил Апастовский аграрный колледж, служил в армии. После выполнения воинского долга работал водителем в Казани. В сентябре попал под мобилизацию. После месяца военной подготовки 24-летний юноша был отправлен на спецоперацию.

«Из Апастово мы поехали втроем. Когда рядом есть земляки, служба дается проще. Не прерывалось наше общение и с близкими. Получали гостинцы из дома, гуманитарную помощь», — рассказывает Альфис.

Близкие друзья и соседи отправились на военную операцию в первых рядах. И в отпуск вернулись один за другим Фото: apastovo.ru

Фанис Гибадуллин родился в Казани. Позже семья переселилась в деревню Кзыл-Тау. После окончания школы освоил профессию автомеханика в Казани. Работал шофером. В сентябре был отправлен с повесткой на военные учения, затем — на спецоперацию.

«Нам посчастливилось, наконец, увидеться с сыном через семь месяцев. Очень скучали по нему, беспокоились. Мы встретили сына, накрыв стол», — радуются родители Гульчачак апа и Фарит абый.

Фанис на спецоперации проявил себя как честный, смелый боец. Награжден медалью Минобороны.

«Несмотря на т, что мы служили в разных частях, у меня там было много земляков. Когда из Апастова приехала гуманитарная помощь, мы смогли увидеться с другом», — поделился Фанис.

«Всем селом ждали возвращения бойца»

Жители деревни Екатериновка Ютазинского района заранее подготовились к встрече с односельчанином Радмиром, который приехал в отпуск к своей матери и брату. Письмо о волнительном моменте они написали в местную редакцию.

В нем говорится, что жители Екатериновки очень дружные, всем селом ждали, пока земляк приедет на побывку. Интересовались у матери, как дела у защитника, как здоровье.

«Месяц назад его мама сказала, что Радмир приедет в отпуск. Нам хотелось его достойно встретить, чтобы поднять боевой дух и настрой, показать, что его ждут дома», — говорится в письме.

Тогда екатериновцы стали размышлять, как его порадовать. Нашли атрибутику спецоперации, воздушные шары. Оставалось только дождаться. Односельчане хотели встретить его в момент возвращения домой, но Радмир приехал раньше назначенного времени.

«Когда мы пришли к его дому, он вышел к нам. Сколько было эмоций — не передать словами... Слезы радости и гордости были на глазах, особенно у пожилых людей. Ведь мы понимаем, что ему придется возвращаться назад в зону спецоперации. Мы все сильно переживаем за бойца. Дай бог, чтобы все быстрее закончилось и екатериновец, как и все остальные мужчины, вернулся домой!» — такими словами завершается письмо.

Напомним, военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.