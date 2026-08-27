Счетные палаты Татарстана и Астраханской области договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Счетной палаты Татарстана

Счетная палата Татарстана и Контрольно-счетная палата Астраханской области подписали в Казани двустороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители ведомств Алексей Демидов и Равиль Арыкбаев.

Соглашение предполагает совместную работу при контроле за законностью и эффективностью расходования бюджетных средств и средств территориального государственного внебюджетного фонда. Стороны также будут взаимодействовать при проверках соблюдения порядка формирования, управления и распоряжения государственной собственностью.

Во время встречи Алексей Демидов отметил, что выявление и устранение причин финансово-бюджетных нарушений, а также условий, которые способствуют их возникновению, требует комплексной работы всей системы государственного управления. Счетная палата Татарстана занимается этим на постоянной основе.

Фото: пресс-служба Счетной палаты Татарстана

По его словам, ведомство уделяет основное внимание не последствиям выявленных нарушений и недостатков, а причинам их возникновения. Такой подход позволяет находить системные возможности для совершенствования работы участников бюджетного процесса.

Демидов добавил, что Счетная палата накопила значительный опыт профилактической работы, которая влияет на эффективность и авторитет системы государственного управления и иногда требует нестандартных решений.

Ежегодно Межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля в Татарстане готовит обзор типовых нарушений и недостатков в сфере управления бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом. Документ направляют всем участникам бюджетного процесса, в министерства и ведомства. По словам их руководителей, обзор стал для них практическим настольным пособием.

Демидов рассказал, что благодаря совместной работе Совета удалось исключить дублирование проверок со стороны контрольных органов. Кроме того, удалось значительно сократить количество простоев высокотехнологичного медицинского оборудования, упорядочить использование земель сельскохозяйственного назначения и организацию питания в бюджетных учреждениях.

Фото: пресс-служба Счетной палаты Татарстана

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев отметил, что Татарстан и Астраханскую область на протяжении многих лет связывает сотрудничество в различных сферах. При этом татары занимают третье место по численности населения Астраханской области.

По его словам, подписанное соглашение позволит наладить более тесное взаимодействие между органами финансового контроля двух регионов, совместно решать стоящие перед ними задачи и добиваться конкретных результатов.

Арыкбаев также отметил большой практический опыт Счетной палаты Татарстана. По его оценке, ведомство значительно продвинулось в цифровизации и разработке методологии и заслужило авторитет среди российских органов государственного аудита.

Глава Контрольно-счетной палаты Астраханской области выразил уверенность, что сотрудничество с Татарстаном позволит использовать этот опыт, откроет новые возможности и поможет повысить эффективность работы органов финансового контроля.