Счетная палата заявила о недофинансировании проекта трассы М12

Объем финансирования строительства трассы М12 оказался недостаточным. При сметной стоимости проекта в 912,2 млрд рублей, согласно паспорту ЕЗК, на объект было направлено лишь 587,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты сообщает РБК.

482 млрд рублей на строительство дороги было выделено из бюджета России, 105,5 млрд составили внебюджетные источники. По данным на 1 октября прошлого года, на работы было потрачено около 517 млрд рублей, из которых 30 млрд — в течение девяти месяцев того же года. Это полностью соответствует годовому объему финансирования, предусмотренному сводной бюджетной росписью.

Недостаток финансирования привел к тому, что не были определены сроки работ по расширению 642 километров уже действующих федеральных трасс до четырех полос, по увеличению транспортной нагрузки до 11,5 тонны на ось на дорогах общей протяженностью 182,6 километра.

Также Счетная палата обратилась к Минтрансу России с предложением об изменении объема инвестиций на трассу М12, на обход Тольятти и результатов реализации проекта.

В ведомстве отметили, что несостыковки в сметной документации ведут к «рискам причинения материального ущерба». Так, была завышена стоимость приемки и оплаты работ по перевозке материалов по договорам на проектирование и строительство трассы. Контроль за «уникальными объектами» дороги был возложен на «Автодор-инжиниринг», у которого нет необходимых компетенций для строительства таких объектов. К 20 октября 2023 года объем незавершенного строительства М12, как полагают аудиторы, достиг 355,8 млрд рублей. Не учитывались такие затраты, как затраты на заработные платы инженерам проекта, затраты на строительные работы и сдачу объектов ИТС, выявлено отсутствие временной дождевой канализации и временных локальных очистных сооружений на пятом этапе строительства и выявлены нарушения при эксплуатации первого участка скоростной трассы.

Помимо этого, были обнаружены «неточности» при изменении «Автодором» проектной документации, а именно в части выполнения дополнительных работ на сумму 1,2 млрд рублей. Это привело к корректировкам, дополнительным затратам. По данным на октябрь, на сданных объектах дороги не полностью обеспечена транспортная безопасность.

Ранее не учтенные затраты должны были быть указаны в документации до 1 июля этого года, было рекомендовано передать обращение в Генеральную прокуратуру и отчеты об итогах проверки в Госдуму и Совфед. По данным СП, «Автодор» составил и полностью реализовал план в соответствии с выявленными недочетами.

«Благодаря полученным рекомендациям и замечаниям по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты „Автодор“ на действующих и перспективных проектах реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение качества осуществления функций заказчика по строительству дорог», — прокомментировал замруководителя дирекции М12 по экономике, начальник планово-экономического управления «Автодора» Михаил Дерфель.