Счетная палата выявила нарушения ведения бухучета в Лаишевском районе на 126 млн рублей

Нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 126 млн рублей выявила Счетная палата РТ при проведении проверки в Лаишевском районе республики. Наибольший объем нарушений связан с распоряжением муниципальной собственностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в Счетной палате, несмотря на то, что Лаишевский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов по итогам 1 полугодия 2022 года, он является дотационным. Так, финансовая помощь в проверяемом периоде (в 2020-2021 годах и 1 квартале 2022 года) из бюджета республики составила 1,4 млрд рублей. Их использование Счетная палата проверила в полном объеме.

«Наибольший объем нарушений связан с распоряжением муниципальной собственностью, — сообщил аудитор Ильнур Мубараков. — Имущество стоимостью 91,5 млн рублей фактически используется коммерческими организациями без заключения каких-либо договоров, либо предоставлено в аренду без проведения конкурсных процедур. А в части формирования доходной части местного бюджета за проверяемый период недопоступление средств ввиду задолженности по арендной плате за землю составило 7,6 млн рублей.

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью проверяющие насчитали невостребованного имущества, в числе которого недвижимое имущество, оборудование, автотранспорт, общей стоимостью 31,6 млн рублей.

В ходе проверки аудиторы оценили и распоряжение земельными ресурсами.

По выявленным нарушениям ведения бухгалтерского учета на сумму 126 млн рублей инспекторы Счетной палаты подготовили 11 протоколов об административных правонарушениях.

«Эти средства полностью восстановлены в бюджете. А в целом на сегодня устранено 45 процентов нарушений. На этом не останавливаемся, работу продолжаем», — заявил глава района Ильдус Зарипов.