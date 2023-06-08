Счетная палата Татарстана за год выявила нарушения на 4,6 млрд рублей

Счетная палата Татарстана в прошлом году выявила нарушения на 4,6 млрд рублей, в том числе в части средств регионального бюджета на 1,6 млрд рублей, муниципальных бюджетов ­– 1 млрд рублей. Устранено нарушений на 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев на 44-м заседании Госсовета РТ.

«Реализованы все процедуры внешнего финансового контроля, предусмотренные для принятия бюджета очередного года и планового периода и отчета об исполнении бюджета прошедшего года, а также для осуществления Госсоветом парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений», – рассказал спикер.

За прошлый год ведомство провело 38 контрольных мероприятий, проверило 178 объектов. Выявлены нарушения в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, бухгалтерского отчета, неэффективного использования бюджетных средств, при формировании и исполнении бюджетов, осуществлении госзакупок, а также нецелевое использование бюджетных средств.

По этим фактам составлено 50 протоколов об административных правонарушениях. По материалам Счетной палаты наложено штрафов на 366 тыс. рублей. Дисциплинарные взыскания применены к 51 должностному лицу, возбуждено одно уголовное дело.

В 2021 году Счетной палатой Татарстана были выявлены нарушения на сумму 3,4 млрд рублей.