Счетная палата Татарстана за год выявила нарушений на сумму более 3,4 млрд рублей

Счетная палата Татарстана за прошлый год выявила нарушений на сумму более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Счетной палаты республики Альберт Валеев на 32-м заседании Госсовета РТ.

«Суммарный показатель выявленных нарушений составил 3 млрд 427 млн рублей. Сохраняются высокие результаты по устранению нарушений и недостатков при расходовании бюджетных средств, использовании республиканской, муниципальной собственности – 91% от общего объема выявленных нарушений», – рассказал докладчик.

По словам Валеева, в структуре финансовых нарушений значительную часть (51%, или 1 млрд 753 млн рублей) составляют нарушения в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью.

«Вторым по объему видом, 32%, являются нарушения бухгалтерского, бюджетного, учета. В прошлом году таких нарушений выявлено на общую сумму 1 млрд 99 млн рублей», – отметил он.

Зампредседателя Счетной палаты подчеркнул, что в 2021 году были установлены факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму 3,4 млн рублей.

«Значительную часть установленных нарушений и недостатков можно выявлять и упреждать на ведомственном и муниципальном уровне. Исполнительные органы власти наделены необходимыми полномочиями – это ведомственный контроль, возложенный на главных распорядителей бюджетных средств», – заключил он.