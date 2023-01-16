Счетная палата Татарстана выявила нарушения в работе центров занятости на 17 млн рублей

Счетная палата Татарстана во время аудита в 2020 – 2022 годах выявила нарушения в работе центров занятости населения на сумму 17 млн рублей. Самое большое количество из них, 86%, приходится на просроченную дебиторскую задолженность. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты республики Ильнур Мубараков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Объем финансирования мероприятий по содействию занятости населения в 2020 – 2021 годах и за девять месяцев 2022 года составил более 11 млрд рублей, рассказал спикер. «Однако плановые назначения по предоставлению субсидий на возмещение части затрат работодателям на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках квоты, в том числе для инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости, в сумме 1 млн 104 тыс. рублей ежегодно не осваиваются», – подчеркнул он.

В связи с этим Мубараков предложил провести «профилактическую работу с работодателями по выполнению ими квоты для приема на работу инвалидов», в том числе усилить работу по информированию о предоставлении субсидии.

В ходе проверки также установлено, что по итогам проведенных центрами занятости населения в отдельных муниципалитетах ярмарок вакансий трудоустройство граждан не состоялось, отметил спикер. Поэтому аудитор рекомендовал активизировать деятельность по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке безработных.

Кроме того, по словам Мубаракова, выявлены нарушения, когда отдельные показатели центрами занятости населения не выполнены или перевыполнены. Например, по временному трудоустройству безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, а с 2022 года – до 25 лет, ищущих работу впервые. «Ежегодно до центров занятости доводились показатели в 2020 и 2021 годах по 165 человек, в 2022 году – 156 человек. При этом выполнение составило в 2020 году 19%, в 2021 году – 36%», – отметил спикер.

Аудитор также привел результаты соцопроса, которые показали, что работодатели владеют информацией о льготах по стимулированию трудоустройства инвалидов. И у большинства из них имеются рабочие места для людей с ОВЗ. Вместе с тем существуют трудности при их трудоустройстве, в том числе низкая мотивация инвалида к труду, недостаточный уровень профессиональной подготовки, проблемы создания доступной среды.

По итогам опроса инвалидов, только 50% респондентов считают, что имеют возможность трудоустройства. В поисках работы они сталкиваются с трудностями, в том числе отказом работодателя в трудоустройстве, низкой оплатой труда, отсутствием специально оборудованного рабочего места.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова добавила, что большинство нарушений, выявленных Счетной палатой, были устранены. В настоящее время эта работа продолжается. В частности, дебиторская задолженность в декабре была снижена на 1,3 млн рублей.

Она заметила, что последние два года получение субсидии на возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для инвалидов у работодателей большого интереса не вызывает. Размер такой субсидии за одно рабочее место составляет 73 тыс. рублей. «В итоге эти средства были перераспределены по согласованию с руководством республики на другие направления», – уточнила Тазетдинова.