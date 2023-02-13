Счетная палата Татарстана выявила нарушения в колледжах и техникумах на 204 млн рублей

Счетная палата Татарстана в 2019–2021 годах провела проверки в 20 учреждениях среднего профессионального образования с общим объемом бюджетного финансирования 3,5 млрд рублей. Были зафиксированы нарушения на сумму 204 млн рублей. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РТ Сергей Колодников на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Во время аудита специалисты выявили неэффективное использование учреждениями полученных бюджетных средств, государственного имущества, а также факты ненадлежащей организации бухгалтерского учета и нарушения при осуществлении госзакупок, рассказал спикер.

Кроме того, по его словам, отмечено неудовлетворительное состояние отдельных зданий общежитий, значительный физический износ автотранспортных средств, состоящих на балансе образовательных учреждений.

При этом результаты проведенного аудита показали, что в целом в Татарстане развитию системы профессионального образования уделяется должное внимание, подчеркнул Колодников. В частности, на развитие системы, в том числе на ее модернизацию, улучшение материально-технической базы, создание условий для удовлетворения кадровых потребностей предприятий в рабочих и служащих направляются значительные финансовые и материальные ресурсы.

Однако во время проверок стало известно, что отдельные техникумы и колледжи частично не исполнили доведенные до них контрольные цифры приема учащихся, заметил аудитор. Так, не выполнили план по контрольным цифрам приема в 2019 году 29% организаций, в 2020-м – 33%, в 2021-м – 43%. При этом общий показатель выполнения плана по республике составляет около 96%.

«Значительная часть учреждений, не выполнивших план по контрольным цифрам приема, проводит подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли. Выяснилось, что основными причинами являются невостребованность некоторых специальностей у молодежи, низкий уровень образованности поступивших обучающихся, процесс урбанизации населения, слабая профориентационная работа», – уточнил Колодников.

Во время аудита также было отмечено наличие дополнительной потребности в подготовке кадров по краткосрочным образовательным программам. Но, по информации Минобрнауки Татарстана, только 60% работодателей обладают финансовыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для переобучения своих сотрудников по компетенциям, востребованным в краткосрочной перспективе, добавил спикер.

«Анализ формирования контрольных цифр приема учащихся показал значительное их несоответствие прогнозным данным о ежегодной потребности и государственного заказа, на основе которого формируются контрольные цифры приема», – заявил аудитор.

К началу прошлого года в республике насчитывалось 65 учреждений среднего профессионального образования с количеством обучающихся 54 тыс. 447 человек. Средства регионального бюджета, выделенные за 2019–2021 годы Минобрнауки РТ на мероприятия по развитию профессионального образования, составили около 12,2 млрд рублей.