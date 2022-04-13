Счетная палата Татарстана выявила нарушения на сумму более 3,4 млрд рублей

После проведения контрольных мероприятий Счетная палата Татарстана в прошлом году выявила нарушения на сумму 3 млрд 427 млн рублей. Об этом сообщил на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам заместитель председателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев.

По словам докладчика, больше всего нарушений зафиксировано при распоряжении государственной муниципальной собственностью — на 1 млрд 753 млн рублей. «Это передача в пользование третьим лицам имущества без соответствующих правовых оснований, непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот государственного имущества, а также нарушения, связанные с распоряжением и использованием земельных ресурсов», — рассказал он.

Валеев подчеркнул, что нарушения ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности составили 1,1 млрд рублей. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок выявлены на общую сумму 216 млн рублей. «Например, приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, услуг, не соответствующих условиям контрактов, непринятие государственными и муниципальными заказчиками мер в связи с невыполнением поставщиками условий договоров, размещение заказов без проведения торгов, завышение стоимости строительных работ, оплата невыполненных работ», — отметил он.

Докладчик заметил также, что нарушения при формировании и исполнении бюджетов, нецелевое использование бюджетных средств и государственной муниципальной собственности выявлены на 358 млн рублей.

«Всего по финансовым нарушениям, зафиксированным Счетной палатой, приняты меры на сумму 3 млрд 114 млн рублей, или 91% от общего объема выявленных нарушений. По итогам проведенных контрольных мероприятий надзорными органами в прошлом году вынесено 30 представлений с требованиями о принятии мер по устранению нарушений», — заявил он.

Валеев уточнил, что к административной ответственности привлечены 24 должностных и два юридических лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 670 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц. По материалам проверок Счетной палаты возбуждено пять уголовных дел.