Счетная палата Татарстана обнаружила нарушения при организации летнего отдыха детей

По итогам проверки организации летнего отдыха детей в 2021–2023 годах выявлены факты, когда одним и тем же ребятам неоднократно предоставлялись путевки в детские оздоровительные лагеря Татарстана при наличии желающих, стоящих в очереди. Об этом стало известно сегодня на заседании совета контрольно-счетных органов РТ в Казани.

Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 годах на организацию отдыха детей и молодёжи в регионе, представил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков. Он отметил, что мероприятия реализуются в рамках государственной программы развития молодёжной политики РТ на 2019–2025 годы, координатором которой выступает Минмолодежи Татарстана.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«За указанный период на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета Татарстана было выделено 2,8 млрд рублей. Подведомственные учреждения предоставляли отчеты об исполнении госзадания на 100%, что не соответствует фактам. Например, в молодёжном центре „Волга“ в 2021 году по государственной услуге „организация отдыха детей и молодежи“ были утверждены 1315 человек, а фактически исполнено на 1227 человек», — рассказал аудитор.

По его данным, за проверяемый период всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено в 2021 году 198 тыс человек при плане в 218 тыс. (90% от плана), в 2022 году — 205 тыс человек (96% от плана).

«Выявлены факты, когда одним и тем же детям неоднократно предоставлялись путевки в детские оздоровительные лагеря при наличии желающих, стоящих в очереди. К примеру, в лагере „Волга“ в 2022 году 205 детей отдохнули два раза и более. То есть из 1,4 тыс. детей, которые представлены в реестре, фактически отдохнули 1,2 тыс. детей, и это при наличии очереди на смены в летний период», — подчеркнул Мубараков.