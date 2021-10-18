Счетная палата считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по цене нефти, которые заложены в проект бюджета РФ на ближайшие три года, говорится в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Если сопоставить прогнозы двух ведомств, то получается следующая картина.

Счетная палата предположила, что средняя цена нефти марки Brent в 2022 году составит 69,8 доллара за баррель, в 2023 году — 67,4, в 2024 году — 64,5, за WTI в 2022 году будут предлагать 67 долларов за баррель, в 2023 году — 65, в 2024 году — 61. При этом Минэкономразвития заложило в проект бюджета следующие показатели: в 2022 году средняя цена на нефть марки Urals ожидается на уровне 62,2 доллара за баррель, в 2023 году — 58,4, в 2024 году — 55,7 соответственно.

Таким образом, падение цен на Urals (прогноз Минэкономразвития) кажется более резким, чем на другие виды нефти (Счетная палата, основываясь на консенсус-прогнозе агентства Рейтер).

При этом фактором, играющим на понижение цен на нефть в ближайшие 3 года, в Счетной палате обозначили избыточный рост предложения, который могут поддержать сланцевые производители нефти. А на удержание высоких цен будет играть перенос углеродного закона на 2023 год, а также рост потребления благодаря восстановлению экономики (особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой).