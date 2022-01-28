Счетная палата РТ: Значительная часть оборудования соцприютов для детей изношена на 100%

В Татарстане во многих социальных приютах для несовершеннолетних оборудование имеет 100-процентный износ. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков, который представил отчет о результатах проверки организаций социального обслуживания для временного проживания детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 – 2021 годах.

Докладчик рассказал о выявленных проблемах и недостатках в работе социальных учреждений. Так, по его словам, имелись факты неполного обеспечения приютов необходимым оборудованием. «Значительная часть основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг, имеет 100-процентный износ. Например, автотранспорт в социальных приютах, предназначенный для перевозки детей, имеет существенный физический износ и в ряде случаев эксплуатируется более 15 лет и может представлять угрозу для безопасности при поездках», – заметил Мубараков.

Он подчеркнул, что наибольший объем нарушений связан с ведением бухгалтерского учета, искажением финансовой отчетности и распоряжением государственной собственностью. По итогам проверки было составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

Аудитор заявил, что установлены факты размещения воспитанников в комнатах площадью ниже установленной нормативами – это 2,7 кв. метра на одного ребенка при нормативе 4 кв. метра. Кроме того, существует проблема отсутствия отдельных помещений для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий.

«Имеются замечания к организации питания в социальных приютах. Установленные нормы питания по отдельным видам продуктов не выполняются. Дети зачастую недополучают овощи, фрукты, яйца, молочные продукты, сыр, творог. При этом питание в приютах осуществляется с превышением норм по крупам, бобовым, макаронам, достигающим в отдельных случаях более 100%», – продолжил докладчик.

Он добавил, что также отсутствует единый подход по обеспечению несовершеннолетних необходимой одеждой и обувью при выпуске из приюта. То есть в части приютов воспитанники при выпуске забирают с собой одежду и обувь, выданные им в пользование, а в других – сдают на склад.

Как положительный фактор Мубараков отметил снижение численности несовершеннолетних, обслуживаемых в социальных приютах. В частности, общая численность воспитанников в приютах за 2019 год составила 1 706 человек, в 2020-м – 1 563, а за прошлый год снизилась до 1 388 человек.

Сокращается и количество детей, возвращенных в родные семьи. Так, в 2019 году было возвращено 932 ребенка, в 2020-м – 798, а прошлом году – 678 детей. «За три года на финансирование деятельности социальных приютов из республиканского бюджета было выделено более 1 млрд рублей», – сказал аудитор.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева уточнила, что информация Счетной палаты о результатах проверки была принята в отработку. «Нарушения, которые носили технический характер, исправлены. В настоящее время данная работа продолжается. В целом провели ряд совещаний с сотрудниками всех приютов по недопущению впредь подобных нарушений», – заверила она.

По поводу закупки оборудования представитель Минтрудсоцзащиты пояснила, что она осуществляется по возможности в пределах выделенных средств. «В связи с напряженным исполнением бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации дополнительные средства на приобретение автотранспорта предусмотрены не были. Работа в этом направлении ведется, но гарантировать, что закупка будет осуществлена, мы не можем», – констатировала замминистра.

Бутаева также сообщила, что в связи с возникающими корректировками по срокам поставки продуктов, допускается замена одного вида пищевой продукции на другую. При этом, по ее словам, в ежедневном меню воспитанников соблюдается баланс белков, жиров и углеводов.

«Об этом говорят проверки Роспотребнадзора. Но замечание Счетной палаты учтено, – резюмировала она. – По поводу единого подхода по обеспечению несовершеннолетних необходимыми предметами одежды и обуви мы однозначно принимаем это замечание. И в настоящее время министерство готовит изменения в постановление Кабинета Министров. После этого сможем утвердить приказ».

В Татарстане действуют 14 социальных приютов для детей, расположенных в 13 районах и Набережных Челнах.