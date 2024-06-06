Счетная палата РТ за год выявила нарушения более чем на 4,3 млрд рублей

Счетная палата Татарстана в прошлом году после проведенных проверок выявила нарушения более чем на 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя этого ведомства Альберт Валеев на 54-м заседании Госсовета РТ.

«По требованию Счетной палаты в 2023 году приняты меры и устранены нарушения и недостатки, допущенные при расходовании бюджетных средств, использовании республиканской, муниципальной собственности, на сумму более 4,1 млрд рублей. Это 95% от выявленных нарушений», – рассказал спикер.

Валеев добавил, что к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 90 должностных лиц.

По его словам, структура нарушений каждый год существенно не меняется. «Это непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот государственного и муниципального имущества, передача его в пользование третьим лицам без оформления документов, несоблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, нарушения при использовании средств финансовой помощи и при осуществлении закупок», – констатировал спикер.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поинтересовался, какие меры принимаются Счетной палатой, если структура нарушений не меняется. «Если известны очаги, где ежегодно происходят нарушения, то надо что-то делать», – заявил он.

Валеев ответил, что 50% нарушений приходится на сферу государственного и муниципального имущества. «Это передача объектов коммерческим структурам без необходимых документов, отсутствие контроля за имуществом. В этом отношении мы направляем документы главным распределителям, главам муниципальных образований для предотвращения таких нарушений. Направляем документы в прокуратуру для принятия мер», – уточнил он.

Зампредседателя Счетной палаты заверил, что ни один факт нарушений не остается без внимания.

«Надо какие-то меры принимать, если из года в год повторяются нарушения. Хорошо, если это только ошибки, хуже, если какая-то преступная деятельность, осмысленная афера. Я прошу Минфин проанализировать. С повторяющимися финансовыми нарушениями легче бороться, чем с новыми, которые где-то проявляются», – подчеркнул Мухаметшин.

При этом глава парламента поблагодарил Счетную палату за работу по выявлению нарушений и назвал сотрудников этой организации «финансовыми санитарами республики».

«Хорошо, что на уровне Счетной палаты принимаются превентивные меры. Это хороший инструмент наведения порядка в финансовой структуре, в органах государственной и муниципальной власти Татарстана», – заключил он.