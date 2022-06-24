Счетная палата РТ выявила неиспользуемые помещения и холодильники в казанском медцентре

Счетная палата Татарстана впервые проверила исполнение бюджета Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики за 2020–2021 годы.

За этот период доходы центра составили 139,9 млн рублей, из которых 18,8 млн пришлось на внебюджетную деятельность, отметил аудитор Александр Якупов. По его словам, этот показатель в 2021 году оказался вдвое выше результатов предыдущего периода.

В ходе проверки были выявлены нарушения на 4,4 млн рублей. Прежде всего они были связаны с неиспользуемыми помещениями по улице Серова. На объектах общей площадью 437 кв. метров должно было разместиться отделение гигиенического воспитания и пропаганды ЗОЖ, однако с 2019 года они не эксплуатируются и не приводятся в нормативное состояние, несмотря на предписание Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Между тем центр продолжает нести расходы на содержание помещений: оплату услуг охраны, коммунальные платежи, налог на имущество», — сообщили в Счетной палате.

Кроме того, на учете медорганизации не стоят гаражные боксы по улице Сары Садыковой, 16. Объекты не были зарегистрированы из-за того, что находятся на участке, не принадлежащем центру и находящемся в общей долевой собственности третьих лиц.

Здание, расположенное по этому же адресу, тоже находится в ненормативном состоянии. Так, над кабинетами на втором этаже, где работают офтальмолог и врачи спортивной медицины, протекает кровля, а запасной выход в здание находится в аварийном состоянии.

Также проверяющие обнаружили восемь фармацевтических холодильников и 29 носителей цифровых подписей, которые не используются с момента покупки в 2019 году. Последние оказались невостребованными из-за неиспользумого модуля «Спортивная медицина» автоматизированной системы РМИАЦ, который создавался специально для центра.

«Результаты амбулаторных посещений в базу не вносятся и ведутся на бумажных носителях. Это не способствует достижению показателей национального проекта „Здравоохранение“», – подчеркнул аудитор.

Выявленные нарушения подлежат устранению, соответствующее представление направлено центру Счетной палатой РТ. Кроме того, о результатах проверки оповестят Минздрав и Минземимущество РТ, материалы будут переданы в прокуратуру.