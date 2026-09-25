Счетная палата РТ выявила нарушения в управлении госимуществом на 900 млн рублей

Счетная палата Татарстана в этом году выявила нарушения в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом почти на 900 млн рублей. Муниципальными контрольно-счетными органами зафиксированы нарушения в этой сфере более чем на 100 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РТ, которое прошло в Зеленодольске.

Замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев рассказал, что с 2019 по 2025 горд в три раза увеличились поступления в бюджет в виде арендной платы за госимущество и в 3,5 раза – от реализации земель. «Это свидетельство последовательной совместной работы министерства и органов внешнего финансового контроля», – приводит его слова пресс-служба Счетной платы РТ.

Аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов проинформировал о нарушениях в сфере распоряжения собственностью, которые выявляются в ходе контрольных мероприятий в муниципальных районах.

«Практически во всех районах мы видим ситуацию, когда закрепленное имущество либо не отражается в учете, либо, наоборот, своевременно не списывается», – отметил он.

По словам аудитора, эти нарушения могут предотвратить сами учреждения при надлежащем проведении обязательной ежегодной инвентаризации закрепленного имущества. Другая ситуация возникает тогда, когда закрепленное имущество, а зачастую это земельные участки, не отражается в учете, продолжил он.

«Это также может быть учреждениями легко исправлено самостоятельно. Необходимо только заказать соответствующую выписку в Росреестре и сверить содержащиеся там данные с данными бухгалтерского учета», – заметил Якупов.

Он добавил, что нередко выявляются факты, когда земельные участки используются без заключения договорных отношений и, соответственно, без взимания арендной платы. Более того, по его словам, такие факты имеют высокие коррупционные риски.

Аудитор напомнил, что для пополнения местных бюджетов важен своевременный перевод земельных участков в соответствующую категорию исходя из их фактического использования.

Например, в Высокогорском районе выявлены множественные факты, когда на землях сельхозназначения размещены объекты придорожного сервиса, складские объекты, рынок строительных материалов, производственные базы.

Участки имеют пониженную кадастровую стоимость и пониженную ставку земельного налога: для сельскохозяйственного производства – это 0,3%, а, например, для объектов придорожного сервиса – 1,5%. Таким образом, бюджет недополучает значительные средства.

Всего в результате неизменения категории земельных участков и разрешенного вида использования ежегодное недопоступление в бюджет района по выявленным фактам составило около 13 млн рублей.

«Сфера распоряжения и управления собственностью остается зоной значительных рисков. И в условиях растущих требований к эффективности государственного управления значение внешнего финансового контроля по этому направлению возрастает. Как отметил в своем докладе аудитор Александр Якупов, градус напряжения может снизить превентивная работа, проводимая в том числе вами, коллеги. Прошу эту практику внедрять, тем самым повышая эффективность управления публичными активами на местах», – резюмировал председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.