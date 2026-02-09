Счетная палата РТ выявила нарушения в организациях для детей-сирот

Счетная палата Татарстана провела аудит эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных в 2022 – 2025 годах на содержание организаций для детей-сирот и обеспечение жильем таких детей. О результатах проверок на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рассказал аудитор Счетной палаты РТ Сергей Колодников.

«На содержание и обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в проверяемый период было выделено более 4 млрд рублей. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот с учетом запланированных бюджетных назначений на 2025 год, а также включая приобретение сертификатов и затрат по ремонту жилого фонда, выделено 6,3 млрд рублей», – сообщил он.

Проверки были проведены в 13 республиканских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этих учреждениях в период проверок проживало 584 воспитанника. «В целом аудит показал, что использование денежных средств по двум направлениям, осуществлялось в соответствии с их целевым назначением. В то же время аудит показал ряд нарушений и недостатков», – заметил аудитор.

В ходе проверок установлено, что организации для детей-сирот в целом достаточно обеспечены материально-технической базой, финансовыми ресурсами и кадрами, уточнил он.

«Проверками выявлены отдельные нарушения при начислении и выплате заработной платы. Так, трем бухгалтерам Нижнекамского детского дома в общей сумме на более 200 тыс. рублей выплачена заработная плата по полставке должности юридического консультанта при отсутствии у них необходимого юридического образования», – сообщил Колодников.

По его словам, в сфере распоряжения государственной собственностью выявлены нарушения на сумму более 14 млн рублей. Нарушения в основном связаны с неэффективным использованием материальных ценностей. «Причем это касается не только изношенных транспортных средств, инвентаря, оборудования, своевременно не списанных с баланса учреждения, но и новых приобретенных материальных ценностей», – отметил аудитор.

В некоторых учреждениях было обнаружено оборудование, которое не используется и не списано с баланса. Например, на складе казанского интерната № 11 в заводской упаковке находились поставленные в 2021 году 15 рециркуляторов воздуха общей стоимостью 130 тыс. рублей, а также три телевизора на сумму 45 тыс. рублей, переданные благотворителями в 2023 году.

Кроме того, выяснилось, что из 50 единиц автотранспорта, состоящих на балансе в 13 проверенных учреждениях, 39 машин имеют полный износ. «При этом десять автомобилей учреждениями не используются. Некоторые автомобили не используются из-за технической неисправности или отсутствия водителя», – подчеркнул Колодников.

В некоторых учреждениях были оплачены частично невыполненные работы по текущему ремонту. Также выявлены факты неудовлетворительного технического состояния зданий и помещений, требующих проведения ремонтных работ.

«В четыре учреждения была произведена поставка одежды и обуви на сумму более 5 млн рублей без предоставления необходимых сертификатов соответствия, подтверждающих качество продукции. В Елабужском детском доме вместо предусмотренных контрактом охлажденных продуктов были поставлены замороженные цыплята-бройлеры. Этим детским домом также оплачена поставка продуктов питания, ветеринарные свидетельства на которые датированы позднее фактической поставки», – проинформировал аудитор.

Он добавил, что анализ закупочных цен показал значительные различия в ценообразовании при закупках одноименной продукции в аналогичный период времени в разных организациях.

«Выявлены необоснованные расходы на приобретение и ремонт кухонного оборудования, которые должны были осуществляться за счет средств подрядчика, организующего питание. Выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также факты отнесения расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации на общую сумму порядка 41 млн рублей», – рассказал Колодников.

Аудит также показал, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, в проверяемом периоде не имела тенденцию к снижению. «Количество приобретаемых за счет средств республиканского бюджета жилых помещений для указанной категории граждан покрывает только вновь возникающую потребность», – заключил аудитор.