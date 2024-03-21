Счетная палата РТ выявила нарушения у кадетских школ-интернатов на 120 млн рублей

Счетная палата Татарстана после проверки кадетских школ-интернатов выявила нарушения на 120 млн рублей. Об этом сообщил аудитор палаты Сергей Колодников на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Сумма выявленных нарушений составила 120 млн рублей, это 5,6% от общего объема проверенных средств. В том числе по средствам подпрограммы патриотического воспитания нарушения составили 8,6 млн рублей, а по средствам, выделенным на содержание кадетских учреждений, — 111,4 млн рублей», — рассказал спикер.

Колодников уточнил, что во время проверки устранены и подержат устранению нарушения на 81,4 млн рублей. «Это 68% от общей суммы выявленных нарушений», — отметил он.

По словам аудитора, нарушения выявлены в сфере госзакупок, распоряжения государственной собственностью (не использовались техника и оборудование, не передавалось обмундирование кадетам), бухгалтерского учета и отчетности, исполнения бюджета учреждений, выплат зарплат и премий сотрудникам, контроля над ассортиментом и качеством поступающих продуктов питания.

«Проведенный анализ показал, что более половины кадетских школ не имеют в своем распоряжении автотранспорта. При этом на 60% автомобилей, состоящих на балансе кадетских организаций, начислен полный износ», — заметил спикер.

Счетная палата РТ провела аудит использования бюджетных средств, выделенных в 2020–2022 годах на патриотическое воспитание молодежи и деятельность кадетских школ-интернатов.

За 2020–2022 годы на реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи РТ» из бюджета было выделено 69,5 млн рублей, на содержание кадетских школ — более 2 млрд рублей.