Счетная палата РТ выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Буинском районе

Большая часть нарушений при расходовании бюджетных средств в Буинском районе РТ связана с ошибками в бухгалтерском учете. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты республики.

Ряд характерных нарушений на заседании коллегии Счетной палаты озвучил аудитор Александр Якупов. Так, учреждения района допустили искажение финансовой отчетности на общую сумму 124,3 млн рублей. К примеру, Буинское АТП передало 16 школьных автобусов в оперативное управление образовательным учреждениям района. Однако факт передачи имущества в аренду в отчетности учреждений не установлен. По наиболее грубым нарушениям ведения бухучета составлено пять административных протоколов.

Кроме того, длительное время не были востребованы средства, выделенные району в феврале 2018 года из бюджета республики на разработку территориального планирования Буинска.

Якупов также сообщил, что почти половина всех выявленных нарушений относится к сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. «Имеются резервы для пополнения доходной части местного бюджета», — сказал Якупов. Он доложил, что в районе установлены 10 земельных участков, которые используются коммерческими организациями без заключения договоров аренды и взимания соответствующей платы. А ряд участков используется не по разрешенному виду их использования.

Ряд замечаний Счетной палаты относится к исполнению муниципальных контрактов.

Как сообщил глава Буинского района Ранис Камартдинов, почти половина установленных Счетной палатой нарушений, уже устранена. «Остальные замечания находятся на моем личном контроле и контроле руководителя райисполкома», — заявил Камартдинов.