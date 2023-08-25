Счетная палата РТ выявила нарушения на 206 млн рублей в одном из районов Татарстана

Коллегия Счетной палаты Татарстана утвердила результаты проверки использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в Актанышском муниципальном районе. Всего специалисты проверили средства на 2,8 млрд рублей и выявили нарушения на 206,4 млн рублей

Речь идет о проверке за период с 2021 по 2022 годы и с января по март 2023 года, пояснили в пресс-службе Счетной палаты. Мо мнению сотрудников ведомства района Палата земельных и имущественных отношений «была чрезмерно лояльна к должникам-арендаторам земельных участков».

Основная доля нарушений и недостатков, со слов аудитора Сергея Колодникова, связана с управлением и распоряжением муниципальной собственностью – 163,9 млн рублей. Так, к примеру, некоторое имущество арендовалось предприятиями при отсутствии договоров, а некоторое вообще никак не использовали. Так, Агропромышленный парк стоимостью 94,8 млн рублей не использовался и не был учтен в составе казны исполкома.

Коллегия Счетной палаты направила представление в адрес главы Актанышского муниципального района, а отчет о проверке – в прокуратуру республики.