Счетная палата РТ выявила нарушения на 115 млн рублей в Мензелинском районе

При исполнении бюджета в Мензелинском районе РТ за 2020–2021 годы допущены нарушения и недостатки на 115,5 млн рублей. Об этом стало известно на коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова.

Доходная часть бюджета за два года составила более 2,3 млрд рублей, 70% которых было выделено из бюджета Татарстана. Таким образом, доля нарушений и недостатков составила 4,9% от общего объема проверенных средств. 80% из них будет устранено.

Наибольшее число нарушений — половина — выявлено в сфере распоряжения муниципальной собственностью, уточнил аудитор Сергей Колодников. Так, в 2020 году за счет средств республики в Юртовском сельском поселении построены очистные сооружения. На работы, проводившиеся по национальному проекту «Оздоровление Волги», было направлено 23,1 млн рублей. И хотя объект был построен, он так и не начал работу из-за отсутствия подведения канализации к домам.

«Для полноценного функционирования требовалось подключение населения (это 3,8 км) и еще 2 км основных сетей. Правительство дополнительно выделило 21,2 млн рублей. Работы идут, вернее, уже завершаются: исполнение составляет 95%, — объяснил глава района Айдар Салахов.

Кроме того, были обнаружены неиспользуемые материальные ценности на балансе районного Дома культуры. Мебель, кухонное оборудование, оргтехника и костюмы общей стоимостью 6,2 млн рублей не использовались уже более трех лет.

Еще 6,4 млн рублей нарушений обнаружено при формировании и исполнении бюджетов. Здесь специалисты Счетной палаты выявили несоответствие кодов бюджетной классификации при оплате расходов на ремонт муниципальной квартиры, приобретение отдельных видов оборудования и инвентаря. Просрочки по оплате земельного налога с организаций и на имущество физлиц привели к недостаче 5,8 млн рублей в местном бюджете.

Кроме того, местная казна могла бы пополниться при более эффективном использовании земельного фонда района. Так, сдача земельных участков из фонда муниципалитета могла бы принести в бюджет 1,8 млн рублей. Однако, как отметил Айдар Салахов, в районе ведется работа по решению данной проблемы. Уже сейчас размер недополученных средств от аренды сокращен до 1 млн рублей.

«На 600 тысяч находятся в судах и на исполнении у приставов, а на 400 тысяч выставлены требования и подписаны соглашения по уплате долга», — уточнил глава района.

Далее аудитор затронул проблему неэффективного использования средств. По его данным, сумма составляет порядка 19 млн рублей, 13,9 млн из которых связаны с отсутствием приборов учета тепла и оплатой по нормативу во многих местных школах.

«К слову, на дату проверки приборами учета потребления тепловой энергии оснащены лишь 11% учреждений образования района», — заявил Колодников.

Последним пунктом отчета стали нарушения, допущенные при бухгалтерском учете и отчетности. Они оцениваются в 26,1 млн рублей. В отношении учреждений, где были выявлены нарушения, составлены два протокола об административном правонарушении.

По итогам проверки в адрес главы Мензелинского муниципального района направлено представление. Материалы проверки передаются в прокуратуру республики.