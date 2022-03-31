Счетная палата РТ выявила нарушений при строительстве сельских дорог на 259,5 млн рублей

За три года — с 2019 по 2021 — в Татарстане обеспечены подъездные пути к 17 населенным пунктам и 72 садовым обществам. На эти цели из бюджета республики было направлено 2 млрд 253 млн рублей. По итогам проверки, которую проводила Счетная палата РТ, при реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан» выявлено нарушений на сумму 259,5 млн рублей, из них 99% подлежит устранению.

В пресс-службе ведомства озвучили ряд нарушений, допущенных при производстве работ. Так, на трех объектах вместо принятых и оплаченных новых металлических водопропускных труб при ремонте использовались бывшие в употреблении. Еще на одном объекте не были выполнены работы по укреплению откосов монолитными плитами.

Как пояснил директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов, один из подрядчиков уже заменил старые трубы на новые, второй — готовится это сделать. «Гарантийные обязательства нами получены. Откосы также установят, как только погода позволит», — сказал он.

Ряд нарушений обнаружен при посадке деревьев вдоль дорог, ведущих к поселениям Старое Барышево и Клянчеево Камско-Устьинского района. Из 1370 посаженных елей на момент проверки погибли 320. В результате имеем безрезультатные бюджетные расходы и недостигнутую задачу по обустройству дорог защитными насаждениями, отметил аудитор Александр Якупов.

«Мы учли замечания и рекомендации Счетной палаты», — ответил Эдуард Данилов.

Кроме того, при проведении проверки были выявлены резервы для снижения стоимости дорожных работ, например, при более грамотном подходе при составлении смет на поставку тех или иных материалов.

В ходе проверки установлены нарушения бухгалтерского учета, также возник ряд вопросов к процедуре отбора садовых обществ, к которым строились дороги.