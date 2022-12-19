Счетная палата РТ выявила направление с самым большим недобором студентов в СПО

Сельскохозяйственная отрасль стала направлением учебы с самым большим недобором по контрольным цифрам приема в профессиональные учреждения, сообщает Счетная палата Татарстана по итогам аудита эффективности использования средств бюджета РТ на развитие системы СПО.

По данным аудиторов, в 2021 году плана по приему студентов не достигли 43% учреждений СПО в Татарстане, в 2020-м — 33%, а в 2019-м — 29%, причем большая часть пришлась именно на те организации, которые готовят кадры для сельского хозяйства. При этом в целом по республике показатель КЦП составляет около 96%.

Как полагают аудиторы, снижение цифр приема связано с невостребованностью ряда специальностей, низким уровнем образования, урбанизацией населения и слабой профориентационной работой среди молодежи. Особенно остро эти проблемы стоят перед сельскими колледжами и техникумами, заметил первый замглавы Минобрнауки Татарстана Андрей Поминов.

«В Казани и Набережных Челнах проблем нет, конкурсы достигают до 80 кандидатов на место. На сельских же территориях эти учреждения несут еще и социальную нагрузку. Некоторые можно было бы и ликвидировать, но мы сознательно их сохраняем», — подчеркнул он.

По словам Поминова, чтобы справиться с этой проблемой, Минтруд и Минобрнауки РТ планируют провести апгрейд системы, взяв за основу новые рекомендации Минпросвещения России. «Предполагается единый стандарт [КЦП] по всей России», — заметил представитель Минобрнауки РТ.

Как добавил аудитор Сергей Колодников, еще один фактор, влияющий на недобор учащихся — длительный срок обучения. Так, к примеру, обучение в Нижнекамском индустриальном техникуме в среднем длится 3 года и 10 месяцев, а по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» — всего на год дольше. Поэтому абитуриенты выбирают второе направление, которое входит в топ-50 новых и перспективных профессий на рынке труда.

Как отметил председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов, сейчас Минобрнауки РТ подведомственно 65 учреждений профессионального образования, в которых обучаются более 54 тыс. человек. За прошедшие три года — с 2019-го по 2021-й — на их содержание и выполнение государственного задания было выделено 12 млрд 178 млн рублей.

За время аудита сотрудники Счетной палаты РТ проверили 20 организаций СПО республики с общим объемом финансирования в 3,5 млрд рублей. В результате было выявлено нарушений и недостатков на 204,1 млн рублей, 60% которых пришлось на неотражение операций по движению материальных активов. В итоге на должностных лиц этих организаций было составлено 10 протоколов об административном правонарушении.