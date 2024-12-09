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Общество 9 декабря 2024 16:50

Счетная палата РТ в ходе проверки выявила нарушения на сумму 552,2 млн рублей

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По поручению Госсовета РТ Счетная палата Татарстана проверила использование средств бюджета на улучшение технического состояния многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Субъектом проверки стал Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – региональный оператор по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«С 2014 года реализуется масштабная Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории нашей республики. Актуальность ее реализации обуславливается как социальными факторами, которые связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, так и с экономическими, которые характеризуются высокими эксплуатационными затратами на содержание жилищного фонда», - объяснил председатель Счетной палаты Алексей Демидов на заседании коллегии ведомства.

По данным ГИС «Жилищно-коммунальное хозяйство», в реестре многоквартирных домов на территории республики указан 18 101 дом, из них 291 - аварийный.

На момент проверки количество многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, составляло 16 412 (90% от числящихся в реестре МКД).

Анализ формирования Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан показал, что не все дома из списка подлежащих ремонту соответствуют требованиям для их включения в эту программу.

Как отметил аудитор Счетной палаты Александр Якупов, в соответствии с законодательством ремонт в рамках программы может производиться только в многоквартирных домах, за исключением тех, что признаны аварийными, подлежат сносу или реконструкции. В то же время, в перечень домов включены 3 административных здания в Казани, в которых расположены государственные учреждения (комитеты по тарифам и по охране объектов культурного наследия, консульство Казахстана) и отсутствуют квартиры. А в аварийном доме в с.Осиново Зеленодольского района на 2026 год запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и водоотведения, системы ГВС.

За анализируемый период доходы Фонда ЖКХ для проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов составили 20,5 млрд. рублей: средства бюджета республики - 4,5 млрд. рублей, средства местных бюджетов – 3,2 млрд. рублей и 12,8 млрд. рублей – от собственников помещений в многоквартирных домах.

Выборочной проверкой полноты начислений и оплаты взносов на капительный ремонт выявлены случаи, когда собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах взносы не начислялись и соответственно они не оплачивались. Так, в 12 домах Казани собственниками 25 тыс. кв. м нежилых помещений не уплачены взносы с 1 января 2023 года на общую сумму 3,6 млн. рублей. А собственникам одного из домов не начислялись взносы (1,7 млн. рублей), при том, что он включен в Региональную программу капремонта в 2023 году.

В материалах проверки зафиксированы и факты необоснованного взимания с граждан взносов на капремонт. Например, в пгт. Куйбышевский Затон собственниками квартир одного из домов оплачены начисления взносов на капремонт (28,2 тыс. рублей), хотя он в 2023 году признан аварийным. А согласно Жилищному кодексу в таких случаях начисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должно быть исключено.

Всего по итогам контрольного мероприятия установлено нарушений на общую сумму 552,2 млн. рублей, которые подлежат устранению в полном объеме. С этой целью некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» направлено представление Счетной палаты. О результатах контрольного мероприятия решено также проинформировать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. Материалы проверки передаются в Прокуратуру республики.

#Счетная палата РТ
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