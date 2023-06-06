Счетная палата РТ утвердила результаты проверки Минздрава республики

Результаты проверки целевого использования средств республиканского бюджета утверждены на заседании коллегии Счетной палаты Татарстана. Аудиторы проверяли эффективность использования средств, выделенных Минздраву в 2021-2022 годах по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки было установлено, что бюджетное финансирование не коррелируется с установленными индикаторами, задачами и мероприятиями подпрограммы. Зачастую это просто расходы на текущее содержание отдельных медицинских учреждений. «Что не позволило произвести надлежащую оценку эффективности бюджетных расходов при реализации подпрограммы», — констатировал на заседании коллегии аудитор Александр Якупов.

В Счетной палате также пояснили, что одной из задач указанной подпрограммы является повышение ресурсоэффективности. Предусматривалось оформление энергопаспортов на все медицинские учреждения, обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения, установка приборов учета и регулирования энергоресурсов, введение автоматизации регулирования освещения и потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла. Реализация этих мероприятий планировалась в рамках текущего финансирования лечебных учреждений и организаций, осуществляемого через Фонд ОМС Республики Татарстан.

Вместе с тем, как сообщил Якупов, в другом разделе подпрограммы предусмотрено финансирование и из бюджета Республики Татарстан по индикатору «Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан».

Ревизоры Счетной палаты также выявили нарушения при расходовании бюджетных средств, большей частью в ходе осуществления государственных закупок.