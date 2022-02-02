Счетная палата РТ: Темп прироста количества резидентов промпарков за три года замедлился

В Татарстане замедлился прирост количества резидентов промпарков за последние три года. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков на совместном заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комитета по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба парламента.

«В промышленных парках и площадках осуществляют деятельность 1 539 резидентов. Темп прироста количества резидентов за последние три года замедляется: за 2018 год рост на 115 резидентов, за 2019 года – 32 резидента, за 2020 год – 23 резидента», – рассказал докладчик.

По словам Мубаракова, при ежегодном росте большинства показателей деятельности парков и площадок наблюдается снижение объема налоговых отчислений в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 21%.

В настоящее время в 37 муниципальных образованиях Татарстана функционируют 89 индустриальных (промышленных) парков и площадок. Таких площадок не имеют Аксубаевский, Атнинский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Нурлатский, Пестречинский и Черемшанский районы.