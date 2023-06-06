Счетная палата РТ проверила станции скорой помощи Казани, Челнов и Альметьевска

Использование бюджетных средств в деятельности службы скорой медицинской помощи республики проверила Счетная палата Татарстана. Аудиторы проверяли станции скорой медицинской помощи Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

По данным Счетной палаты, стоимость программы госгарантий бесплатного оказания гражданам скорой медицинской помощи в 2021 году составила 3,36 млрд рублей, в 2022 она возросла на 8%. При этом общее количество вызовов в 2022 году снизилось на 3%. В ряде муниципальных образований выездов выполнено меньше, чем запланировано.

«При перевыполнении и недовыполнении плановых показателей сумма финансирования существенно не меняется, что сказывается на стоимости тарифа», — подчеркнул аудитор Ильнур Мубараков. Он добавил, что в связи с этим «представляется целесообразным произвести перераспределение доведенных заданий».

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в свою очередь отметил, что «такой аудит, где всё объективно обоснованно, очень нужен». По его словам, если вызовы происходят через единую диспетчерскую службу, проблем не возникает и приписок не будет.

«Централизация управления — это то, к чему мы стремимся. В некоторых регионах России эта дорожная карта уже реализована, и мы к этому идем, другого пути нет», — подчеркнул министр.

Счетная палата выявила ряд иных нарушений. Среди них эксплуатация полностью изношенных автомобилей скорой помощи, нарушения при осуществлении государственных контрактов, а также несоблюдение индикатора доезда до больного. В 2021-2022 годах доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут должна составлять 91%.

«Индикатор фактически не достигнут. В 2021 году доля доездов до обратившегося в течение 20 минут составила 82%, в 2022 году — 86%», — констатировал аудитор. Он напомнил, что аналогичное контрольное мероприятие Счетная палата проводила в 2018 году и из выявленных нарушений на сумму 109 млн рублей 97% было устранено.

Председатель Счетной палаты Алексей Демидов отметил, что проверка 2018 года получила широкий резонанс. По ее итогам автопарк скорой помощи пополнился на 180 машин. «На этот раз драматизировать ситуацию оснований нет, но коррективы необходимы», — признал Демидов.

Глава Минздрава Марсель Миннуллин отметил, что все замечания приняты, в ближайшее время они будут устранены.