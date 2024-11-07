Счетная палата РТ проверила, как используют средства господдержки для Минсельхоза

Счетная палата Татарстана проверила, насколько эффективно использовались средства бюджета РТ, которые выделялись Минсельхозу республики на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих первичную и последующую переработку сельхозпродукции в 2022/2024 годы.

Как напомнили в пресс-службе счетной палаты, господдержка оказывалась хлебопекарным предприятиям на возмещение части уплаченного налога на имущество, части затрат, связанных с производством социальных хлебов и с модернизацией производственных мощностей, а также на собственную реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. За проанализированный период сумма субсидий составила 2 млрд 327 млн рублей.

Уточняется, что эти средства проверены полностью и, по словам аудитора Александра Якупова, количество замечаний к объекту проверки оказалось минимальным, а объем выявленных нарушений – незначительным (7,2 млн рублей).

В аудиторском заключении также попросили навести порядок в нормативных документах: привести их в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также конкретизировать механизм расчета предоставления субсидий хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат по производству социальных хлебов (не менее тонны в месяц) и реализации через собственные торговые сети.

«С учетом всех замечаний Счетной палаты уже подготовлен и направлен на согласование соответствующий проект постановления кабинета министров, а все необоснованно предоставленные субсидии возвращены в бюджет республики, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ленар Гарипов.

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой в установленном порядке направлено представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а материалы проверки переданы в Прокуратуру Татарстана.