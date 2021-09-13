Счетная палата РТ поучаствовала в обсуждении проблем госаудита, прошедшем в Казахстане

Счетная палата Татарстана приняла участие в международной научно-практической конференции «Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности», которая прошла в столице Казахстана Нур-Султане по случаю 25-летия казахстанского Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета.

Помимо представителей властей Казахстана в мероприятии онлайн поучаствовали представители высших органов аудита 27 зарубежных стран и международных организаций, таких как Программа развития ООН и Азиатский банк развития, большой четверки аудиторов (Deloitte, KPMG, Ernst&Young), а также ученые и эксперты из разных стран мира.

Основной темой форума стал поиск новых подходов к госаудиту. Докладчики отмечали, что актуальности и значимости работы соответствующих органов способствуют курс на стратегический аудит и повышение эффективности государственного управления, аудит мер реагирования на пандемию коронавируса, широкое использование современных информационных технологий.

В том числе председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступила за то, чтобы половина аудита делалась автоматически, в цифровом виде, практически без участия человека, и готовилась информационной системой, причем более тщательно и подробно.

В сходном духе выступил и аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков, который поделился опытом работы контрольно-счетного органа Татарстана в современных условиях на одной из шести тематических секций — «Роль ВОА в аудите чрезвычайных ситуаций и вызовы Covid-19».

«Большие резервы, задействование которых позволило оптимизировать нашу работу, мы видим в широком использовании передовых информационных, цифровых технологий, внедрении и развитии формата удаленных контрольных мероприятий», — подчеркнул представитель Татарстана.

По словам Мубаракова, одной из основных задач является последовательная цифровизация, причем как своей внутренней деятельности, так и аудита. Это позволит сократить трудозатраты на рутинную работу по формированию аналитической информации.

Докладчик подчеркнул, что требование адаптивности и мобильности приводит к выходу на первый план информационно-аналитических систем в качестве рабочих инструментов. Он рассказал о работе по контролю за исполнением госпрограмм, организованной благодаря полученному доступу к государственной информационной системе «Управление целевыми программами».

Отдельно Ильнур Мубараков перечислил вопросы, которые, на взгляд специалистов Счетной палаты РТ, требуют решения. Среди них — проблема сосредоточения значительных объемов информации в разрозненных и не подчиненных единой концепции системах ведомственной и функциональной принадлежности.

Дело в том, что аудит не может строиться только на статистике, собранной органами исполнительной власти. Соответственно, целесообразным представляется создание унифицированных программных средств информационно-аналитической поддержки комплексов задач по сбору, обработке и распределению информации, связанных с практической деятельностью контрольно-счетных органов, уточнил представитель Татарстана.