Счетная палата РТ обнаружила нарушения бухучета в Пестречинском и Заинском районах

Счетная палата Татарстана проверила, как использовались бюджетные средства, государственная и муниципальная собственность в Заинском и Пестречинском районах республики за 2023-2024 годы и девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

В Заинском районе были проверены средства на 6,6 млрд рублей. Выявлены нарушения и недостатки на 121 млн рублей, из которых 95% подлежат устранению, заявил на заседании коллегии СП РТ и. о. главы муниципалитета Петр Уразайкин.

Основной объем нарушений, почти на 100 млн рублей, связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности. Так, по бухгалтерскому учету Заинского горисполкома на сумму более 20 млн рублей не отражена кадастровая стоимость 31 объекта недвижимости (квартир, комнат), составляющих маневренный жилой фонд города Заинска.

Аудитор Сергей Колодников также указал на неэффективное использование оборудования двух скважин в Гулькинском и Бухарайском сельских поселениях общей стоимостью 1,3 млн рублей. Приобретенное в 2023-2024 годах (в первом случае – за счет средств самообложения граждан, а во втором – из средств гранта из республиканского бюджета) оборудование на момент проверки не было смонтировано и не работало.

«Замечания Счетной палаты были обоснованы, сейчас по этому оборудованию ведутся наладочные работы для его полноценного запуска», – заверил и. о. главы.

В адрес руководителя муниципалитета направлено представление, материалы проверки переданы в Прокуратуру Республики Татарстан.

В Пестречинском районе нарушения носили несколько более масштабный характер: с ними связаны 7% трат из подвергнутых ревизии 6 млрд 195 млн рублей. По итогам проверки подлежат восстановлению и устранению недочеты на 407,2 млн рублей.

Основной объем нарушений на 371,4 млн рублей связан с ведением бухгалтерского учета. Финансовая отчетность оказалась искажена, констатировал аудитор Ильнур Мубараков. По выявленным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.

«Близость Пестречинского района к Казани обуславливает повышенный спрос на земельные участки. Это места с красивой природой, земли там имеют высокую инвестиционную привлекательность и могут служить одним из ключевых источников доходов местного бюджета», – заметил глава Счетной палаты РТ Алексей Демидов.

Из положительных моментов он указал на усиление земельного контроля, пополнение доходной части бюджета за счет арендных платежей. Выявлявшиеся прежде схемы, когда фактически арендная плата в полном объеме не оплачивалась, а в ряде случаев объекты недвижимости и вовсе отсутствовали, сейчас ушли в прошлое.

«Практически все участки реализуются через аукционы. Сумма продаж через торги выросла с 13,4 млн рублей в 2023 году до 123,5 млн рублей за девять месяцев 2025 года. Вместе с тем установлены факты реализации земельных участков гражданину Ахметвалиеву Р. В. на сумму 2,9 млн рублей на основании недействительного отчета об оценке рыночной стоимости», – рассказал аудитор.

С учетом невысоких собственных доходов района наличие земельных ресурсов и эффективное использование муниципальных объектов недвижимости могут стать существенными источниками пополнения местного бюджета. Но проверка показала: объекты общей стоимостью 24,5 млн рублей не эксплуатировались, в отдельных случаях – на протяжении более чем трех лет.

В казне района числятся здания зернотока и овощехранилища в селе Юнусово стоимостью 3 млн рублей. Там стоит имущество и оборудование, хранится зерно и картофель сторонней организации. Договор хранения к проверке представлен не был, собственник имущества не установлен. Также на территории района выявлены случаи нецелевого применения земель сельхозназначения – для складирования инертных материалов и бытового мусора.

«Палатой имущественных и земельных отношений района взыскание задолженности по арендной плате в полном объеме не проводится. Отмечается недопоступление средств в местный бюджет по договорам аренды и недостоверность отчетных данных. Проверкой установлена фактическая задолженность в размере 2 млн 983,8 тыс. рублей, что свидетельствует о некорректном ведении реестра и несвоевременном предъявлении претензий – заметил докладчик.

Зарегистрированы также системные и грубые нарушения при закупках. В 2024-2025 годах оказался неоднократно и значительно превышен лимит закупок у единственного поставщика: на 21,6 млн и 25,5 млн рублей. Более 94% годового объема закупок осуществляется через малые закупки (до 600 тыс. рублей), что минимизирует конкурентные процедуры и создает риски неэффективного расходования средств.

«От проверки к проверке общий объем нарушений увеличивается: в 2021 году Счетной палатой было выявлено нарушений на 198 млн рублей, в этом году – более 470 млн рублей. Считаю, районная контрольно-счетная палата недорабатывает. Потому что 80% нарушений можно было предотвратить на своем уровне еще до прихода Счетной палаты, и мы бы сейчас их не обсуждали», – подытожил Алексей Демидов.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление главе Пестречинского района.

О фактах нецелевого использования земель сельхозназначения решено проинформировать Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Управление Россельхознадзора по РТ и Управление Роскадастра по РТ. По фактам невостребованных длительное время объектов недвижимости материалы направляются в Минземимущество РТ. Материалы проверки передаются в прокуратуру Татарстана.